Doğu Karadeniz\'de Yaban Hayatı İçin Helikopterli Yemleme Projesi

Doğu Karadeniz'de yaban hayatı popülasyonunun artırılması için sosyal sorumluluk projesi kapsamında bölgede heliski (helikopterli kayak) faaliyeti yapan helikopterlerle Kaçkar Dağları'na yem ulaştırıldı.
Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) 12. Bölge Müdürlüğü ekipleri, çengel boynuzlu dağ keçilerinin de yaşadığı Kaçkar Dağları Milli Parkı içerisinde karın yer yer 2 metreye ulaştığı bölgeye yem ulaştırabilmek amacıyla, Kaçkar Dağları'nın zirvesine sporcuları taşıyan helikopterlerin kullanılması için girişimde bulundu.
Zorlu kış şartları nedeniyle yeterince beslenemediği, bazılarının ise hamile olması nedeniyle yürümekte güçlük çektiği düşünülen çengel boynuzlu dağ keçilerine yem ulaştırma işini bölgede faaliyetlerini sürdüren Turkey-Ayder heliski ekibi üstlendi.
Helikopterle, Kaçkarlar'da 3 bin rakımın üzerindeki çengel boynuzlu dağ keçilerinin popülasyonun bulunduğu geçiş yoluna yem bırakıldı.
Ayder Heliski Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Haşimoğlu, AA muhabirine, bölgede 2005'ten itibaren heliski faaliyeti yapıldığını, bu sezon 400 sporcu ağırladıklarını söyledi.
Sosyal sorumluluk projelerine önem verdiklerini belirten Haşimoğlu, "Her yıl bu mevsim Kaçkarlar'da yaban hayatı tamamen uç noktalara çıkıyor ve o bölgelerde ot ve yiyecek çok yok. Ot bıraktık ve yaşam şartlarını biraz daha kolaylaştırdık. Onlar bir ay sonra doğum yapacak. Sosyal sorumluluk projemiz olarak katkıda bulunuyoruz." dedi.
Haşimoğlu, yaban hayatının olduğu yerde uçuş yapmadıklarını ifade ederek, "500 metre yukardan uçuş yapılıyor. Hayvanların olduğu bölgede ne kayak yaparız ne de orada helikopteri uçururuz. Geçiş noktasında yemleme yapıyoruz, geçiş noktasına yem bıraktık." diye konuştu.
DKMP 12. Bölge Müdürlüğünden konuya ilişkin yapılan açıklamada ise doğal yaşamın korunması, doğada bulunan bitki ve yaban hayvanı türlerinin korunarak gelecek nesillere aktarılması konusunda çalışmaların devam ettiği belirtildi.
Her yıl düzenli olarak bölgede bulunan yaban hayvanı sayısının tespitine yönelik envanter çalışmaları yapıldığı vurgulanan açıklamada, "Envanter çalışmaları sonucunda, Doğu Karadeniz Bölgesinde yaban hayatı popülasyonunun arttığı net olarak gözlemlenmiştir. 2023'te yapılan envanter çalışması kapsamında Çamlıhemşin Kaçkar devlet avlağı sınırları dahilinde 317 çengel boynuzlu dağ keçisi sayımı yapılmıştır." ifadesine yer verildi.
Yaban hayvanlarının yaşam alanları ve nesillerini devam ettirebilmek adına yemleme çalışması yapıldığının da altı çizilen açıklamada, 2023'te doğaya yaban hayvanlarının beslenmesi için 19 bin 280 kilogram yem bırakıldığı, bu yılın ilk yemlemesinin ise Kaçkar Dağları Milli Parkı içerisinde gerçekleştirildiği kaydedildi.
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