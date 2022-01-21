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Doğum sırasında felç geçiren inek için ilçe seferber oldu - Son Dakika

Doğum sırasında felç geçiren inek için ilçe seferber oldu

21.01.2022 09:06

Pazar ilçesinde doğum sırasında felç geçiren inek kapalı köy yolu açılarak tedavi edildi.

Pazar ilçesinde doğum sırasında felç geçiren inek kapalı köy yolu açılarak tedavi edildi.

İlçeye bağlı Aktaş köyünde Yılmaz Uygur'a ait inek gece yarısı doğum yaptı.

Uygur, inek doğumdan sonra fenalaşınca veterineri aradı.

Veteriner, ineğin felç geçirdiğini söyleyince Uygur, Pazar Belediye Başkanı Ahmet Basa ve diğer yetkililerden yardım istedi.

İl Özel İdare ekiplerine haber verilmesinin üzerine ilçeye 6 kilometre uzaklıktaki köye veteriner ulaştırılması için çalışma başlatıldı. Çalışma sonucunda veteriner köye ulaşarak ineğe iğne yaptı ve serum bağladı.

Veteriner tarafından müdahalede bulunularak ilaç takviyesi yapılan ineğin durumunun iyiye gittiği öğrenildi.

Yılmaz Uygur, gazetecilere yaptığı açıklamada, köy yolunun yaklaşık 75 santimetre yağan kar nedeniyle kapalı olması üzerine büyük bir telaş yaşadıklarını söyledi.

Veterineri telefonla aradıklarını kaydeden Uygur, "Bize hayvanın felç geçirmiş olabileceğini söyledi. Telaşlandık ve muhtarımızdan destek istedik. Belediye başkanımızı ve diğer yetkilileri aradık. Sağ olsunlar kar nedeniyle kapalı olan yolun Özel İdare ekipleri tarafından açılmasını sağladı ve veteriner gelerek müdahalede bulundu. Allah devletimizden razı olsun. İnşallah hayvanımız iyileşecek." diye konuştu.

Doğum sırasında felç geçiren inek için ilçe seferber oldu
Doğum sırasında felç geçiren inek için ilçe seferber oldu
Doğum sırasında felç geçiren inek için ilçe seferber oldu

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Veteriner, Uygur, Doğum, İnek, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat Doğum sırasında felç geçiren inek için ilçe seferber oldu - Son Dakika


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