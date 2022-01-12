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Dondurucu havalara rağmen düğünler devam ediyor - Son Dakika

Dondurucu havalara rağmen düğünler devam ediyor

12.01.2022 18:30

Dondurucu havalara rağmen düğünler devam ediyor Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde dondurucu soğuklara rağmen düğünler devam ediyor.

Dondurucu havalara rağmen düğünler devam ediyor

HAKKARİ - Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde dondurucu soğuklara rağmen düğünler devam ediyor.

Yüksekova ilçesinde yaz boyunca hafta içi ve hafta sonu düzenlenen düğünler, bu sene kış mevsiminde de yapılıyor. Her sene yaz aylarında hemen hemen her gün her mahalle ve köyde olan düğünlere kış mevsimiyle birlikte ara verilirdi. Bu sene ise kış mevsimine rağmen düğün salonlarını tercih edilerek düğünler yapılıyor. Düğün salonlarını fırsat bulan gelin Sekilla Eyubbi ve damat Mustafa Öztunç da düğünlerini sıcak ortamda gerçekleştirdi.

Yüksekova'nın zorlu kışına rağmen düğünlerini yaptıkları belirten damat Mustafa Öztunç, "Biz bugün eksi 20'lere yakın bir havaya rağmen düğünümüzü yaptık. Bu soğuklara rağmen misafirlerimizde bizi yalnız bırakmadı. Bizi bu mutlu günümüzde yalnız bırakmayan herkese teşekkür ederiz" dedi.

Kültürel olarak düğünlerini bahçelerinde yapan vatandaşlar, mevsim şartlarından dolayı bu sene bir ilki gerçekleştirerek düğün salonlarını tercih ediyor.

Dondurucu havalara rağmen düğünler devam ediyor
Dondurucu havalara rağmen düğünler devam ediyor
Dondurucu havalara rağmen düğünler devam ediyor

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Yüksekova, Hakkari, Düğün, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Kültür Sanat Dondurucu havalara rağmen düğünler devam ediyor - Son Dakika


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