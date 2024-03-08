Sevda-Cenap And Müzik Vakfı tarafından kurulan "Dostluğun Sesi Korosu", 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla konser verdi.
Dostluğun Sesi Korosu, Gazi Üniversitesi Fen Fakültesi İstatistik Topluluğunca düzenlenen Mimar Kemaleddin Salonu'ndaki "FemmeFest 2024 İlham Veren Kadınlar Etkinliği"nde sahne aldı.
Şef Zuhal Kaynar'ın yönettiği, çok sesli müziğe gönül vermiş farklı mesleklerden kadınlardan oluşan koronun repertuvarı, Türk ezgilerinden dünyanın değişik bölgelerinden halk ezgilerine, 1950-1960'ların film müziklerinden bugünlere, protest şarkılardan kadın şarkılarına uzanıyor.
Programa, Gazi Üniversitesi Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Murat Ekici ve sanatseverler katıldı.
Son Dakika › Kültür Sanat › Dostluğun Sesi Korosu, Kadınlar Günü'nde konser verdi - Son Dakika
Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından restorasyonu tamamlanan Kastamonu'daki Şeyh Şaban-ı Veli Türbesi ziyarete açıldı. Geçen yıl başlanan revize restorasyon projesi kapsamında türbenin kubbe kurşun örtüsü ve ahşap döşemesi yenilendi, nemlenme sorununa karşı drenaj çalışması ve boyası yapıldı. Türbenin açılışında İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan da hazır bulundu.
İBB Başkan Adayı Murat Kurum Üsküdar'da düzenlenen 8 Mart Kadınlar Günü Buluşması'nda kadınlarla bir araya geldi.
Belen Fatih Sultan Mehmet İlkokulu'nda gerçekleştirilen Dilimizin Zenginlikleri Projesi sergisi, kültürel değerler, yöresel yemekler ve kıyafetlerin tanıtıldığı bir etkinlik oldu. Sergiye Belen Kaymakamı Mahmut Sami Yılmaz da katıldı.
Konya'nın Beyşehir ilçesinde düzenlenen 'Kadın Gözüyle, Kadına Dair' temalı fotoğraf yarışmasında dereceye giren kadınlara ödülleri verildi. Yarışmaya 45 kadın 343 fotoğrafla katıldı. Sergi açılışı da gerçekleştirildi.
Bartın'da 200 yıldır kadınların ürettiği sebze, meyve ve yoğurt gibi ürünlerin satıldığı Galla Pazarı, Somut Olmayan Kültürel Miras Unsurları Envanterine alındı. Bartın İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından yapılan başvurunun ardından Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından değerlendirilen Galla Pazarı, koruma altına alınarak gelecek kuşaklara aktarılması amacıyla envantere dahil edildi.
Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde, Gölcük Kent Konseyi Kadın Meclisi tarafından düzenlenen törende, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlandı. Törende, Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu ve konuşmalar yapıldı. Gölcük Belediye Başkanı ve Kent Konseyi Başkanı da kadınların toplumun her alanında var olduğunu vurguladı. Törenin ardından resim sergisi gezildi.
Tekirdağ'da 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla düzenlenen resim sergisinde, 12 kadın kursiyerin 120 çalışması yer alıyor. İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü kurslarına katılan kadınlar, aldıkları eğitimin ardından sergi için hazırlık yaparak güzel eserler ortaya çıkardı. Sergi, bir hafta boyunca ziyarete açık olacak.
Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü sahibi yazar Alev Alatlı, Kapadokya Üniversitesi'nde düzenlenen panel ile anıldı. Panelde, Alatlı'nın hayatı, eserleri ve fikirleri üzerine konuşmalar yapıldı.
Kepez Belediyesi ve Cumhur İttifakı Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hakan Tütüncü'nün, Kepez'i müzeler şehri yapma hayalinin son projesi olan 'Müze Belediye', törenle hizmete açıldı. Müze Belediye'de, ilçenin dünden bugüne değişimini anlatan binden fazla obje ile ulusal ve uluslararası 400 farklı sanatçının 500 eseri sergileniyor.
Melikgazi Belediyesi tarafından, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'ne özel Prof. Dr. Hava Selçuk ile 'Türk kültüründe kadının rolü ve sanatta izleri' konulu söyleşi düzenlenirken, MELMEK kursiyerlerinin yaptığı resim sergisinin de açılışı yapıldı.
Sizin düşünceleriniz neler ?