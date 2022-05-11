Down sendromlu Dilay'ın gelinlik hayali gerçeğe dönüştü - Son Dakika
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Down sendromlu Dilay'ın gelinlik hayali gerçeğe dönüştü

11.05.2022 12:40
Down sendromlu Dilay'ın gelinlik hayali gerçeğe dönüştü

Muğla'nın Bodrum ilçesinde yaşamını sürdüren 23 yaşındaki down sendromlu Dilay İnce'nin gelinlik ve düğün hayali, ailesinin yaptığı organizasyonla gerçekleşti.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde yaşamını sürdüren 23 yaşındaki down sendromlu Dilay İnce'nin gelinlik ve düğün hayali, ailesinin yaptığı organizasyonla gerçekleşti.

Gümüşlük Mahallesi'nde yaşayan iki çocuk sahibi Hasan ve Gülşen İnce'nin down sendromlu kızları Dilay'ın çocukluktan bu yana gelinlik hayali kurması üzerine, gerçek bir düğün organizasyonu yapıldı.

Sadece damadın olmadığı etkinlikte, süslenen gelin arabasıyla abisi Kaan İnce'nin evinden alınan Dilay, baba evinin önüne geldiğinde davul ve zurnayla karşılandı.

Gelin arabasından inen Dilay, burada ailesi ve akrabalarıyla bir süre yöresel oyunlar oynadı.

Elinden gelin çiçeğini bir an olsun bırakmayan Dilay'ın mutluluğu gözlerine de yansıdı. Daha sonra merasime gelen misafirlere çeşitli ikramlar yapıldı. Akşam ise düzenlenen düğün eğlencesinde geline kına yakıldı, başının üzerinde gelin şekeri kırıldı.

"Gelinlik hayali içinde kalsın istemedik"

Anne Gülşen İnce, AA muhabirine, kızının bebekliğinden bu yana hep gelinlik giyme hayali olduğunu ve bunu gerçekleştirmek için organizasyon düzenlediklerini söyledi.

Kızının hayalini gerçekleştirmekten dolayı çok mutlu olduğunu belirten İnce, "Gelinlik hayali içinde kalsın istemedik. Onun için bu yaşına kadar çok çabaladık, özveride bulunduk. Çocuğum çok acılar çekti ama çok şükür bu haldeyiz. Bütün annelere çocuklarının hayallerini gerçekleştirmelerini tavsiye ederim." dedi.

Hem mutlu, hem de buruk olduklarını anlatan anne İnce, onun mutluluğuyla mutlu olduğunu, kendilerini yalnız bırakmayan ve hep destek olan komşuları ve arkadaşlarına da teşekkür etti.

"Allah'ımın takdiri, böyle oldu o bizim meleğimiz, prensesimiz." diyen anne İnce, "Allah'ımın verdiğine şükürler olsun diyorum. Gelinlik içindeki kızımla birlikte oynamak çok farklı anlatılmaz bir duygu oldu benim için. Keşke gerçek düğününü yapmış olsaydım. İçimdeki fırtınayı kimse bilemez. Ağlamamak için kendimi zor tutuyorum. Bugün onun en mutlu günü." ifadelerini kullandı.

Dilay İnce de organizasyondan dolayı çok mutlu olduğunu gözyaşları içinde dile getirerek, "Aileme ve akrabalarıma çok teşekkür ediyorum. Çok eğlendim, mutlu oldum. Ailemi çok seviyorum." diye konuştu.

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Gelinlik, Bodrum, Muğla, Düğün, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat Down sendromlu Dilay'ın gelinlik hayali gerçeğe dönüştü - Son Dakika


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