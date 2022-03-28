Down sendromlu Ebubekir "yeşil beyaz hayatı" ile neşe saçıyor - Son Dakika
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Down sendromlu Ebubekir "yeşil beyaz hayatı" ile neşe saçıyor

28.03.2022 11:04
Down sendromlu Ebubekir "yeşil beyaz hayatı" ile neşe saçıyor

Evi ve odası, taraftarı olduğu Konyaspor'un renkleri olan yeşil ve beyaza boyanan down sendromlu Ebubekir Tepe, tutkunu olduğu takımla hayata hep gülümsüyor.

Evi ve odası, taraftarı olduğu Konyaspor'un renkleri olan yeşil ve beyaza boyanan down sendromlu Ebubekir Tepe, tutkunu olduğu takımla hayata hep gülümsüyor.

Mehmet ile Raziye Tepe çiftinin üçüncü çocukları, down sendromlu 15 yaşındaki Ebubekir Tepe'nin gelişimi için ailesi ellerinden geleni yapıyor.

Karatay Özel Eğitim Uygulama Okulu'nda eğitim gören Tepe, ailesinin desteği ve Konyaspor'a duyduğu sevgiyle her geçen gün daha çok gelişim gösteriyor.

Tepe ailesi, Ebubekir'in Konyaspor'a ilgisini fark edince evlerini ve oğullarının odasını yeşil beyaza boyadı. Odasının ışıklandırılması da yeşil beyaz yaptırılan Ebubekir Tepe, üzerinden çıkarmadığı formasıyla tutkunu olduğu takımın maçlarını ailesiyle izliyor.

Aldığı destekler ve azmi sayesinde el beceresi gelişen, 7 yaşında okumaya başlayan Ebubekir, seramik ve dokuma sanatı, topaç yapımı, masa tenisi, futbol gibi birçok faaliyetle ilgileniyor.

Konyaspor'a ilgisi fark edilince hayatı değişti

Baba Mehmet Tepe, AA muhabirine, Konyaspor'a olan ilgi ve sevgisinin oğullarına iyi geldiğini söyledi.

Oğullarının ilgisini fark edince bu konuda bir çalışma yaptıklarını anlatan Tepe, "Konyaspor maçını ailece hiç kaçırmıyoruz. Ailece Konyaspor taraftarıyız. Çok şükür bugünlere geldik. Ebubekir, Konyaspor maçlarını izlerken yerinde duramıyor. Biz de, evimizi de yeşil-beyaza boyayalım, oğlumuz çok seviyor, gelişmesinde bu sevginin büyük rolü var, dedik. Bunun için evimizin dışını Konyaspor'un renklerine boyadık." ifadelerini kullandı.

"Mutluluğumuza Konyaspor'un da büyük katkısı oldu"

Anne Raziye Tepe de oğlunun durumunu ilk öğrendiklerinde biraz paniklediklerini anlattı.

Oğlunu diğer çocuklardan hiç farklı görmediğini aktaran Tepe, Ebubekir'in, evin neşesi olduğunu dile getirdi.

Tepe, ilk zamanlar küçük sorunlar yaşansa da sevgiyle bunun üstesinden geldiklerini vurgulayarak, "Down sendromunun adını bile söyleyemiyordum. Hastaneye gidince kısa keserdim, 'down' derdim. Sonra çocuğumuzun hastalığına da ismine de alıştık, şükür bu kadar ilerledik. O, bize Rabbimin hediyesi, başımızın tacı. Çocuğumuzla çok mutluyuz. Mutluluğumuza Konyaspor'un da büyük katkısı oldu. En büyük eğlencemiz ailece Konyaspor maçına gitmek oldu." diye konuştu.

"Ebubekir tam anlamıyla bir Konyaspor tutkunu"

Karatay Özel Eğitim Uygulama Okulu Öğretmeni Zehra Betül Sargın da öğrencisinin, ailesinin desteği ve gördüğü eğitimlerle diğer öğrencilere göre daha iyi durumda olduğunu, bazı sosyal becerilerindeki sıkıntıları da zamanla aştıklarını anlattı.

Ebubekir Tepe'nin Konyaspor'u çok sevdiğini anlatan Sargın, "Konyaspor futbolcusu Ahmet Çalık vefat ettiğinde haberleri izleyip çok ağladı. Yaptığı her çalışmasına Konyaspor'dan bir parça ekliyor. Ebubekir, tam anlamıyla bir Konyaspor tutkunu." dedi.

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Konyaspor, Seramik, Futbol, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat Down sendromlu Ebubekir 'yeşil beyaz hayatı' ile neşe saçıyor - Son Dakika


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