DPÜ'de 'Tarih ve Ramazan' Sempozyumu Düzenlendi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

DPÜ'de 'Tarih ve Ramazan' Sempozyumu Düzenlendi

DPÜ\'de \'Tarih ve Ramazan\' Sempozyumu Düzenlendi
11.03.2026 17:13
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi'nde 'Tarih, Kültür ve Toplum Boyutları ile Ramazan' sempozyumu yapıldı.

Kütahya Dumlupınar Üniversitesinde (DPÜ), "Tarih, Kültür ve Toplum Boyutları ile Ramazan" konulu sempozyum düzenlendi.

DPÜ Rektörü Prof. Dr. Süleyman Kızıltoprak, Germiyanoğlu Yakup Bey Konferansı sonunda yapılan sempozyumun açılışında, ramazan ayının İslam dünyasının manevi ufkunu aydınlatan, gönülleri dirilten ve şehirlerin ruhunu yeniden canlandıran müstesna zaman dilimlerinden biri olduğunu söyledi.

Dünyanın her yerinde ramazan kültürünün ortak olduğunu belirten Kızıltoprak, şöyle konuştu:

"Fas'tan İran'a, Pakistan'a, Kudüs'ten Bosna Hersek'e kadar ramazan geleneklerimizde ortak noktalar var. İftar vakti herkesin gözü kulağı ezanda. Şehirler aydınlatılıyor, sokaklar süsleniyor. Cidde'de Bosna Hersek'e ramazan benzer özellikler taşıyor. Sofralarımızdaki yiyeceklerde ortak bir kültür var. Bütün ramazan sofralarında hurma, su, ekmek ve pide var. Bu ortak noktalarımız bir millet olduğumuzu, bir İslam ümmetinin mensubu olduğumuzu ve bir insan olduğumuzu bize hatırlatıyor."

Kızıltoprak, ramazan ayında Türkiye'de olduğu gibi tüm İslam coğrafyasında bir hayırseverlik yarışının da yaşandığını vurguladı.

Milli Eğitim Bakanlığı Müşaviri Dr. Necdet Subaşı da ramazan ayında insanı rahatlatan bir iklim yaşandığını dile getirdi.

Sempozyumu organize eden Prof. Dr. Arif Kolay ise geniş kapsamlı ramazan sempozyumunun Türkiye'ye ilk kez yapıldığını aktardı.

Sempozyumda 5 oturumda 40'a yakın akademisyen ramazan ayı hakkındaki görüşlerini paylaştı.

Kaynak: AA

Kültür Sanat, Kütahya, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat DPÜ'de 'Tarih ve Ramazan' Sempozyumu Düzenlendi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sevgilisinden ayrılan genç sokak ortasında aracını parçaladı Sevgilisinden ayrılan genç sokak ortasında aracını parçaladı
Hürmüz’de gerilim tırmanırken, İran Meclis Başkanı Galibaf’tan ABD’ye ’’PlayStation’’ göndermesi Hürmüz'de gerilim tırmanırken, İran Meclis Başkanı Galibaf'tan ABD'ye ''PlayStation'' göndermesi
PSG Başkanı Katar’da mahsur kaldı PSG Başkanı Katar'da mahsur kaldı
Vicdanımızı ne zaman kaybettik Yerde can çekişirken herkes bakıp geçti Vicdanımızı ne zaman kaybettik! Yerde can çekişirken herkes bakıp geçti
Nereden nereye Bir zamanlar Süper Lig’i sallayan takım şimdi eksi 51 puanda Nereden nereye! Bir zamanlar Süper Lig'i sallayan takım şimdi eksi 51 puanda
Hürmüz Boğazı’nda kaç Türk gemisi var Bakan Uraloğlu rakam verdi Hürmüz Boğazı'nda kaç Türk gemisi var? Bakan Uraloğlu rakam verdi

17:18
Trump: İran’da vuracak hedef kalmadı, savaş yakında bitecek
Trump: İran'da vuracak hedef kalmadı, savaş yakında bitecek
17:17
Gazze’de yaşattıklarını yaşıyorlar: İsrailli gazeteci “açız“ diyerek yardım istedi
Gazze'de yaşattıklarını yaşıyorlar: İsrailli gazeteci "açız" diyerek yardım istedi
16:41
İran: Petrol varilinin 200 dolara çıkmasına hazır olun
İran: Petrol varilinin 200 dolara çıkmasına hazır olun
16:23
İran, 2026 Dünya Kupası’ndan çekildi
İran, 2026 Dünya Kupası'ndan çekildi
15:55
İsrail füzesiyle vurulan Türk TIR şoförü hayatını kaybetti
İsrail füzesiyle vurulan Türk TIR şoförü hayatını kaybetti
15:42
Merakla beklenen veri açıklandı: İşte altın fiyatlarının ilk tepkisi
Merakla beklenen veri açıklandı: İşte altın fiyatlarının ilk tepkisi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.03.2026 17:34:55. #.0.5#
SON DAKİKA: DPÜ'de 'Tarih ve Ramazan' Sempozyumu Düzenlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.