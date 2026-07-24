DPÜ İhtisas Üniversitesi Oldu

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ), Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından yürütülen Bölgesel Kalkınma Odaklı İhtisaslaşma Programı kapsamında Çini-Seramik alanında İhtisas Üniversitesi olmaya hak kazandı. Kararla birlikte DPÜ, Kütahya'nın köklü çini ve seramik geleneğini bilimsel çalışmalar, teknoloji ve yenilikçi projelerle geleceğe taşıyacak önemli bir misyona sahip oldu.

Üniversitenin bu unvanı kazanmasıyla birlikte, Kütahya'nın kültürel kimliğinin en önemli değerlerinden biri olan çini ve seramik alanında yürütülecek akademik, bilimsel ve sektörel çalışmaların daha da güçlendirilmesi hedefleniyor. DPÜ'nün, bölgesel kalkınmayı destekleyecek stratejik projelerin merkezlerinden biri olması bekleniyor.

Rektör Kızıltoprak: "DPÜ ve Kütahya için büyük bir gurur"

DPÜ Rektörü Prof. Dr. Süleyman Kızıltoprak, üniversitenin elde ettiği başarı dolayısıyla yayımladığı kutlama mesajında, Çini-Seramik alanında Bölgesel Kalkınma Odaklı İhtisaslaşma Programı'na dahil edilmenin hem üniversite hem de Kütahya adına büyük bir gurur kaynağı olduğunu ifade etti.

Kızıltoprak, bu başarıda emeği bulunan akademik ve idari personel ile tüm paydaşlara teşekkür ederek, başta YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar olmak üzere üniversiteye destek veren herkese şükranlarını sundu. Elde edilen unvanın Kütahya'ya, DPÜ'ye ve Türkiye'ye hayırlı olmasını diledi.

Çini ve seramik sektörüne satkı sağlayacak

DPÜ'nün ihtisas üniversitesi olarak belirlenmesiyle birlikte, çini ve seramik sektöründe katma değeri yüksek üretimin artırılması, yenilikçi tasarım çalışmalarının desteklenmesi ve sektörün ihtiyaç duyduğu nitelikli insan kaynağının yetiştirilmesine yönelik projeler hız kazanacak.

Üniversite ile kamu kurumları, özel sektör ve yerel paydaşlar arasında geliştirilecek iş birlikleri sayesinde Kütahya'nın dünyaca tanınan çini ve seramik kültürünün ulusal ve uluslararası alanda daha güçlü şekilde temsil edilmesi amaçlanıyor. Bölgesel Kalkınma Odaklı İhtisaslaşma Programı kapsamında yürütülecek çalışmaların, hem üniversitenin akademik kapasitesine hem de Kütahya ekonomisine önemli katkılar sunması bekleniyor.