"Hat İzinde" sergisi Bağcılar'da sanatseverlerle buluştu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

"Hat İzinde" sergisi Bağcılar'da sanatseverlerle buluştu

"Hat İzinde" sergisi Bağcılar\'da sanatseverlerle buluştu
10.05.2026 12:40  Güncelleme: 12:47
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi öğretim üyesi Dr. Öğr. Üyesi Uğur Karabulut'un 'Hat İzinde' sergisi, Bağcılar Kadın ve Aile Kültür Sanat Merkezi'nde açıldı. Monobaskı tekniğiyle hazırlanan eserler, at figürü üzerinden oluşturulan kompozisyonlarla dikkat çekiyor. Sergi, 18 Mayıs 2026'ya kadar ziyaret edilebilecek.

Dr. Öğr. Üyesi Uğur Karabulut'un kişisel sergisi "Hat İzinde", Bağcılar Kadın ve Aile Kültür Sanat Merkezi Sergi Galerisi'nde açıldı. Monobaskı tekniğiyle üretilen ve akrilik müdahalelerle zenginleştirilen eserlerden oluşan sergi, 18 Mayıs 2026 tarihine kadar ziyarete açık olacak.

Bağcılar Belediyesi Kadın ve Aile Kültür Sanat Merkezi, güzel bir etkinliğe ev sahipliği yaptı. Bu çerçevede Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi, Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi öğretim üyesi Dr. Uğur Karabulut'un eserleri sergilendi. "Hat İzinde" isimli serginin açılışına sanatseverler yoğun ilgi gösterdi.

At figürü üzerinden kompozisyonlar öne çıkıyor

2026 yılı çalışmalarını bir araya getiren sergide, özellikle at figürü üzerinden biçimlenen kompozisyonlar ön plana çıkıyor. Monobaskı tekniği eserlerde katmanlı ve dinamik bir görsel yapı oluşturuyor. Geometrik tekrarlar, lekesel yüzeyler ve akışkan çizgiler aracılığıyla kurulan kompozisyonlar, izleyiciye durağan bir görüntüden çok hareket halindeki bir anlatı sunuyor.

Çizginin yalnızca bilimsel unsur olmadığı vurgulanıyor

Karabulut, sergi kapsamında çizginin yalnızca biçimsel bir unsur olmadığını; düşünceyi, sezgiyi ve hareketi taşıyan temel bir yapı olduğunu vurguluyor. Sanatçıya göre yüzey, tamamlanmış bir sonuçtan ziyade dönüşümün ve yeniden kurulan estetik ilişkilerin görünür hale geldiği bir alan niteliği taşıyor.

Sergi, 18 Mayıs'a kadar ziyaret açık olacak

Karabulut, serginin Bağcılar'da açılmasındaki katkılarından dolayı Bağcılar Belediye Başkanı Yasin Yıldız'a teşekkür etti. Çağdaş baskı resim anlayışını figüratif yorumlarla buluşturan "Hat İzinde" sergisi, 18 Mayıs 2026 tarihine kadar ziyarete açık olacak. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Kültür Sanat, Etkinlik, Kültür, Sanat, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat 'Hat İzinde' sergisi Bağcılar'da sanatseverlerle buluştu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hamaney’in vurulduğu o anlar ilk kez anlatıldı: Belinden ve bacağından yaralandı Hamaney’in vurulduğu o anlar ilk kez anlatıldı: Belinden ve bacağından yaralandı
Kadıköy’de galeri önündeki araçlar alev alev yandı Zarar çok büyük Kadıköy'de galeri önündeki araçlar alev alev yandı! Zarar çok büyük
Türkiye’den Doğu Akdeniz hamlesi Komşu’da büyük panik var Türkiye'den Doğu Akdeniz hamlesi! Komşu'da büyük panik var
TÜİK Başkanı Erhan Çetinkaya görevden alındı TÜİK Başkanı Erhan Çetinkaya görevden alındı
Resmi Gazete’de dikkat çeken atama Zikrullah Erdoğan, 33 yaşında genel müdür oldu Resmi Gazete'de dikkat çeken atama! Zikrullah Erdoğan, 33 yaşında genel müdür oldu
Ankara pavyonlarına operasyon Neredeyse her milletten kadın vardı Ankara pavyonlarına operasyon! Neredeyse her milletten kadın vardı

13:11
İran’da büyük patlama sesi Vatandaşlar büyük korku yaşadı
İran'da büyük patlama sesi! Vatandaşlar büyük korku yaşadı
11:56
TikTok’ta bir skandal daha Eski sevgilisini kıskandırmak için neler yapmış neler
TikTok'ta bir skandal daha! Eski sevgilisini kıskandırmak için neler yapmış neler
11:51
Hantavirüs vakalı gemiden tahliyeler başladı
Hantavirüs vakalı gemiden tahliyeler başladı
11:29
Kılıçdaroğlu, kendisine yumruk atan isimle 7 yıl sonra helalleşti: En büyük pişmanlığım
Kılıçdaroğlu, kendisine yumruk atan isimle 7 yıl sonra helalleşti: En büyük pişmanlığım
11:12
Anayasa değişti Kim öldürülürse otomatik nükleer saldırı başlayacak
Anayasa değişti! Kim öldürülürse otomatik nükleer saldırı başlayacak
11:12
“İş bittikten sonra ihale“ iddiası Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın’a soruşturma izni verildi
"İş bittikten sonra ihale" iddiası! Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın'a soruşturma izni verildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.05.2026 13:27:01. #7.12#
SON DAKİKA: "Hat İzinde" sergisi Bağcılar'da sanatseverlerle buluştu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.