Kültür Sanat

'Dua' beyaz perdede

Amatör oyuncular bir araya geldi, Erzurum'un tarihi mekanları film seti oldu

'Dua' filminin tüm geliri hasta çocukların tedavisine harcanacak

ERZURUM - Yönetmen ve yapımcı Gökhan Işıklı, duanın gücünü ve manevi yanını anlatmak için amatör oyunculardan oluşan bir ekip kurdu. Erzurum'un tarihi mekanlarını da film seti olarak kullandı.

Bir yanda duanın insan yaşamındaki yerini, en güçlü mesaj olduğunu anlatmayı hedefleyen, bir yanda memleketi Erzurum'un tarihi mekanlarını insanlara farklı açılardan yansıtmak ve bir yanda da ortaya çıkacak filmden elde edilecek geliri hasta çocukların tedavisine bağışlamayı hedefleyen Gökhan Işıklı ve müzik yönetmeni-aranjör Hakan Işıklı, yaklaşık 1 yıl önce kolları sıvadı. Tamamı gönüllü ve amatör oyuncularla çekilen 'Dua' filminde devlet memuru, esnaf, öğrenci, işçi ve benzeri kişi rol aldı. Oyuncuların hepsi hayatlarında ilk kez kamera karşısında geçti. Atatürk Üniversitesi İletişim Fakültesi Öğretim Görevlisi Jale Alcan'ın da danışmanlık yaptığı 'Dua' filmi, müzik ve efektleriyle de dikkat çekiyor.

"Bin bir hatim geleneğinden etkilendik"

Erzurum'da asırlardır devam eden bin bir hatim geleneğinin de filmin çekiminde etkisi olduğunu vurgulayan Işıklı, "Filmin hem konusu hem de hedefi itibariyle böyle bir oyuncu kadrosuyla, gönüllü yüreklerle çekilmeliydi. Biraz zorlansak dahi her bir oyuncumuz hakkını vererek rollerini yerine getirdi. Filmin 50-60 dakikalık kısmının çekimi tamamlandı. İnşallah en kısa sürede kalan kısımların çekimleri ve diğer işlemlerin bitmesiyle filmimiz beyaz perdede seyircisiyle buluşacak. Onları bekleyen unutulmaz sahneler var. Filmin çekimi ve hazırlık kısmında asla yorulmuyoruz. Nihayetinde buradan elde edilecek her kuruş hasta çocuklarımıza gidecek. Bu da bizim için çok kıymetli bir vesile olacak. " diye konuştu.

"Hiçbir maddi beklentimiz yok"

Filmde rol alan oyunculardan Nadire Soylu, Zeliha Bakan ve Nisanur Reyyan Aydın, bu güne kadar hiçbir profesyonel film ya da tiyatroda oynamadıklarını, amacı ve içeriği yüreklere ferahlık verecek projede, maddi bir beklenti içine girmeden görev aldıklarından dolayı mutlu olduklarını dile getirdi.