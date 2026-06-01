Düğüncüler'de Birlik Şöleni
Düğüncüler'de Birlik Şöleni

01.06.2026 13:40
Sındırgı'daki yayla etkinliği, mahalle sakinlerini bir araya getirerek dayanışma ruhunu güçlendirdi.

Balıkesir'in Sındırgı ilçesine bağlı Düğüncüler Kırsal Mahallesi'nde düzenlenen yayla etkinliği, vatandaşları bir araya getirerek adeta birlik ve beraberlik şölenine dönüştü. Gençlerin, çocukların ve yaşlıların aynı heyecanı paylaştığı etkinlikte renkli görüntüler ortaya çıktı.

Mahalle sakinlerinin aidiyet duygusunu güçlendirmek ve komşuluk bağlarını kuvvetlendirmek amacıyla gerçekleştirilen organizasyonda mendil kapma, halat çekme, sandalye kapma ve çuval yarışı gibi birbirinden eğlenceli yarışmalar düzenlendi. Kıyasıya rekabetin yaşandığı yarışmalarda zaman zaman kahkaha dolu anlar yaşanırken, vatandaşlar yöresel türküler eşliğinde oyunlar oynayarak gönüllerince eğlendi.

Yaylanın serin havasında gerçekleşen etkinlikte çocuklar yarışmalarla neşelenirken, büyükler de eski günleri yad etti. Gün boyu süren program, mahalle sakinlerinin kaynaşmasına ve unutulmaz hatıraların biriktirmesine vesile oldu.

Düğüncüler Mahalle Muhtarı Recep Avcı, etkinliğin mahalledeki birlik ruhunu canlı tutmak amacıyla düzenlendiğini belirterek, "Bugün burada sadece yarışmalar yapmadık, aynı zamanda gönüllerimizi de birleştirdik. Çocuklarımızın neşesi, büyüklerimizin mutluluğu bizleri son derece memnun etti. Köyümüzün kültürünü yaşatmak, insanlarımızı bir araya getirmek ve dayanışma ruhunu güçlendirmek için bu tür organizasyonları önemsiyoruz. Etkinliğimize destek veren, emeği geçen ve katılım sağlayan tüm hemşehrilerimize gönülden teşekkür ediyorum. Birlik ve beraberliğimiz daim olsun" dedi.

Renkli görüntülere sahne olan etkinlik, çekilen hatıra fotoğrafları ve yapılan ikramların ardından sona erdi. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

