Usta oyuncu, ilk dizi oyunculuğunu 1994 yılında "Kaygısızlar" dizisinde "Hacı Gaffur" rolüyle yaptı. En son oynadığı film ise 2007 yapımı "Sıfır Dediğimde" filmi oldu.

İstanbul 'da da Muammer Karaca ile çalışan Rıza Pekkutsal, Cibali Karakolu filminde rol aldı. 1971-1979 arasında seslendirme sanatçılığı yapan Pekkutsal, 1980'lerde Kemal Sunal filmlerinde aldığı rollerle tanındı.

Kaynak: AA

İzmir, Kültür Sanat, Son Dakika

Son Dakika › Kültür Sanat › Sinema sanatçısı Rıza Pekkutsal son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika

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