Sinema sanatçısı Rıza Pekkutsal son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika
Üye Girişi

Sinema sanatçısı Rıza Pekkutsal son yolculuğuna uğurlandı

17.08.2022 14:48
Sinema sanatçısı Rıza Pekkutsal son yolculuğuna uğurlandı

Dün yaşamını yitiren, Yeşilçam'ın önde gelen isimlerinden Rıza Pekkutsal'ın cenazesi toprağa verildi.

Dün yaşamını yitiren, Yeşilçam'ın önde gelen isimlerinden Rıza Pekkutsal'ın cenazesi toprağa verildi.

87 yaşında hayatını kaybeden sinema, tiyatro ve seslendirme sanatçısı Pekkutsal'ın cenazesi, Buca Yaylacık Camisi'ne getirildi.

Öğle vakti kılınan cenaze namazı öncesi sanatçının kızı Funda Karakuş, taziyeleri kabul etti.

İl Kültür Turizm Müdürü Murat Karaçanta'nın da katıldığı cenaze töreni sonrası Pekkutsal'ın cenazesi, Buca Eski Mezarlığı'na defnedildi.

Kemal Sunal filmleriyle tanındı

İzmir'de 1935 yılında dünyaya gelen Rıza Pekkutsal, seslendirme yaparak komedi tarzında bir plak çıkardı. Buca Halkevi'nde sanat yaşamına başlayan Rıza Pekkutsal, İzmir Özel Tiyatrosu'nda eğitim gördü.

İstanbul'da da Muammer Karaca ile çalışan Rıza Pekkutsal, Cibali Karakolu filminde rol aldı. 1971-1979 arasında seslendirme sanatçılığı yapan Pekkutsal, 1980'lerde Kemal Sunal filmlerinde aldığı rollerle tanındı.

Usta oyuncu, ilk dizi oyunculuğunu 1994 yılında "Kaygısızlar" dizisinde "Hacı Gaffur" rolüyle yaptı. En son oynadığı film ise 2007 yapımı "Sıfır Dediğimde" filmi oldu.

Müzik sektörüyle de ilgilenen ve yaklaşık 20 plakta imzası bulunan usta oyuncu, memleketi İzmir'in Buca ilçesinde yaşamını sürdürüyordu.

YORUMLAR
500
İzmir polisinden film sahnelerini aratmayan operasyon: 29 torbacı gözaltında İzmir polisinden film sahnelerini aratmayan operasyon: 29 torbacı gözaltında Rıza Pekkutsal, son yolculuğuna uğurlandı Rıza Pekkutsal, son yolculuğuna uğurlandı
Kaynak: AA

İzmir, Kültür Sanat, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Sinema sanatçısı Rıza Pekkutsal son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
14:31 Galatasaray'dan Nelsson'u alamayan Sevilla stoperini buldu
14:34 ABD'yi kızdıracak hamle! Çin, Rusya'ya asker gönderiyor
14:27 Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu duyurdu: Türkiye, İsrail'e büyükelçi atama kararı aldı
14:23 Basketbol efsanesi Micheal Jordan'ın her 5 saatte kazandırdığı para dudak uçuklattı
14:21 Ünlü sanatçı Muazzez Ersoy'un mayolu pozları beğeni topladı
13:41 İkinci bebeğine hamile olan Fahriye Evcen, bikinili pozlarını paylaştı
13:35 Bu gece yarısından itibaren geçerli olacak: Benzine indirim, motorine zam geliyor
13:32 Şarkıcı Demet Akalın, isim vermeden arkadaşına tepki gösterdi: Huylu huyundan vazgeçmiyor
13:22 Emniyet kemeri takmadığı için ceza yiyen taksiciden pişkin sözler: Biraz sonra yine çıkaracağım, çok sıcak takamıyorum
13:18 Suudi Arabistan'da Twitter kullanan bir kadın, "sivil ve ulusal güvenliği istikrarsızlaştırmak" suçundan 34 yıl hapis cezasına çarptırıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.08.2022 14:48:38. #1.13#
SON DAKİKA: Sinema sanatçısı Rıza Pekkutsal son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement