6 ülkenin gençleri Çamlık'ta buluştu - Son Dakika
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6 ülkenin gençleri Çamlık'ta buluştu

6 ülkenin gençleri Çamlık\'ta buluştu
18.07.2026 14:15  Güncelleme: 14:16
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Denizli Büyükşehir Belediyesi ve AIESEC iş birliğiyle düzenlenen İngilizce Konuşma Kulübü kapsamında, 6 farklı ülkenin kültürlerinin sergilendiği renkli bir şölen gerçekleşti. Gençlerin yoğun ilgi gösterdiği etkinlikte yemek, kıyafet ve danslarla kültürel alışveriş yapıldı.

Denizli Büyükşehir Belediyesi ve AIESEC Denizli iş birliğiyle düzenlenen "İngilizce Konuşma Kulübü" kapsamında, dünya kültürlerini Denizli'de buluşturan renkli bir kültür şöleni gerçekleştirildi. Çamlık Kent Ormanı'nda düzenlenen etkinliğe gençler yoğun ilgi gösterdi.

6 hafta sürmesi planlanan İngilizce Konuşma Kulübü'nün en renkli duraklarından biri olan etkinlikte Türkiye, Cezayir, Tunus, Rusya, Çin ve Pakistan olmak üzere 6 farklı ülkenin kültürel değerleri Çamlık Kent Ormanı'nda sergilendi. Proje kapsamında kentte bulunan uluslararası gönüllüler kendi ülkelerine özgü geleneksel yemekleri, yöresel kıyafetleri ve halk danslarını tanıttı. Türk katılımcılar ise Türkiye'nin zengin mutfağını, yöresel lezzetlerini ve geleneksel dans gösterilerini yabancı misafirlerle buluşturarak tam bir kültürel alışveriş ortamı oluşturdu.

Dünya kültürleri Denizli'de harmanlandı

Etkinliğe katılarak gençlerin heyecanına ortak olan Denizli Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanı Ayşe Sarıkaya, uluslararası gençlik çalışmalarının ve kültürlerarası iletişimin önemine dikkat çekerek, kendilerine bu imkanı sunan ve destek olan Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu'na teşekkür etti. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Kültür Sanat 6 ülkenin gençleri Çamlık'ta buluştu - Son Dakika

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