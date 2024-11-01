Dünya Neolitik Kongresi Şanlıurfa'da - Son Dakika
Üye Girişi
Kültür Sanat

Dünya Neolitik Kongresi Şanlıurfa'da

Kongre, 4-8 Kasım'da Şanlıurfa'da, neolitik kültürleri keşfetmek için uluslararası katılımla düzenlenecek.

01.11.2024 11:46
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul Üniversitesi ile Harran Üniversitesince düzenlenen, Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı'nın desteklediği "Dünya Neolitik Kongresi"nin Şanlıurfa'da yapılacağı bildirildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, dünya çapında neolitik kültürleri anlamaya yönelik yeni bakış açılarının geliştirileceği uluslararası kongrenin açılışını Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy yapacak.

Harran Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinde 4-8 Kasım tarihleri arasında düzenlenecek kongre, dünyanın en eski neolitik bölgeleri arasında bulunan Göbeklitepe ve Karahantepe gibi önemli alanlara ev sahipliği yapan Şanlıurfa'da yapılacak.

Dünya çapında neolitik kültürleri anlamaya yönelik yeni bakış açılarının geliştirilmesi amaçlanan kongrede, neolitik döneme ilişkin geleneksel teorileri, yerleşik yaşam biçimleri, sosyal hiyerarşi ve kimlikler, inançlar ve çevresel faktörlerin yanı sıra biyoarkeoloji, tarihleme yöntemleri, fiziksel antropoloji ve jeoarkeoloji gibi çalışmalar da ele alınacak.

Kongreye, 64'ü aşkın ülke ve 487 kurumdan bine yakın akademisyen katılacak.

Şanlıurfa arkeolojik kazılarında görev yapmış Klaus Schmidt, Harald Hauptmann ve Bruce Howe gibi önemli isimler için anma konuşmaları da yapılacağı kongrede, ayrıca katılımcılar Göbeklitepe, Karahantepe, Sayburç, Çakmaktepe ve Sefertepe gibi Şanlıurfa'daki neolitik yerleşim yerlerini ziyaret etme şansına da sahip olacak.

Kaynak: AA

Kültür Ve Turizm Bakanlığı, İstanbul Üniversitesi, Harran Üniversitesi, Kültür Sanat, Şanlıurfa, Turizm, Kültür, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Dünya Neolitik Kongresi Şanlıurfa'da - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

14:03 Vahşice öldürülen Narin Güran’ın kemiklerini sızlatacak görüntüler Vahşice öldürülen Narin Güran'ın kemiklerini sızlatacak görüntüler
13:08 Esenyurt’ta Ahmet Özer’in fotoğrafları bilboardlardan kaldırılıp yerine Türk Bayrakları asıldı Esenyurt'ta Ahmet Özer'in fotoğrafları bilboardlardan kaldırılıp yerine Türk Bayrakları asıldı
12:32 Bu markalardan uzak durun Bakanlık, gıdada hile yapan firmaların listesini güncelledi Bu markalardan uzak durun! Bakanlık, gıdada hile yapan firmaların listesini güncelledi
11:45 CHP lideri Özel, Esenyurt’a gelmeyen belediye başkanlarıyla ilgili sessizliğini bozdu CHP lideri Özel, Esenyurt'a gelmeyen belediye başkanlarıyla ilgili sessizliğini bozdu
09:53 Müstehcen şarkılı 29 Ekim kutlamasına soruşturma Müstehcen şarkılı 29 Ekim kutlamasına soruşturma
21:39 İspanya’dan sonra şimdi de Tayvan: Binlerce kişi tahliye edildi, çok sayıda yaralı var İspanya'dan sonra şimdi de Tayvan: Binlerce kişi tahliye edildi, çok sayıda yaralı var
21:36 Semih Şentürk, saldırıya uğradı Semih Şentürk, saldırıya uğradı
21:17 Sağlık Personeline Yönelik Şiddet: Yasal Düzenlemeler ve Hatalı Uygulamalar Sağlık Personeline Yönelik Şiddet: Yasal Düzenlemeler ve Hatalı Uygulamalar
21:04 Sapığın böylesi: Apartmandaki kediye tacizde bulundu Sapığın böylesi: Apartmandaki kediye tacizde bulundu
20:38 İlk fotoğraf geldi: Netanyahu ateşkes için masaya oturdu İlk fotoğraf geldi: Netanyahu ateşkes için masaya oturdu
20:13 Fatih Terim, Panathinaikos’u pişman etti Fatih Terim, Panathinaikos'u pişman etti
20:09 İspanya’daki büyük afette can kaybı arttı: 1 yıllık yağış 8 saatte düşmüş İspanya'daki büyük afette can kaybı arttı: 1 yıllık yağış 8 saatte düşmüş
19:48 Okan Buruk, Pep Guardiola’yı bile solladı Okan Buruk, Pep Guardiola'yı bile solladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.11.2024 14:13:48. #1.13#
SON DAKİKA: Dünya Neolitik Kongresi Şanlıurfa'da - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.