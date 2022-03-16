Dünya Tiyatro Günü yurt genelinde festival havasında kutlanacak - Son Dakika
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Dünya Tiyatro Günü yurt genelinde festival havasında kutlanacak

16.03.2022 11:51

Kültür ve Turizm Bakanlığının organizasyonuyla, devlet ve bazı özel tiyatroların iş birliğiyle 27 Mart Dünya Tiyatro Günü'nde 81 ilde oyunlar sahnelenecek.

Kültür ve Turizm Bakanlığının organizasyonuyla, devlet ve bazı özel tiyatroların iş birliğiyle 27 Mart Dünya Tiyatro Günü'nde 81 ilde oyunlar sahnelenecek.

Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Mustafa Kurt, AA muhabirine, bu yıl devlet tiyatroları ile özel tiyatroların sezonu erken açtığını söyledi.

Bakanlığın, 27 Mart Dünya Tiyatro Günü için özel bir organizasyon yaptığını anlatan Kurt, yurttaki tüm illerde oyunlar sahneleneceğini dile getirdi.

Kurt, devlet tiyatroları ve bazı özel tiyatroların da katılımıyla kapsayıcı ve etkili şekilde kutlama yapılacağını belirterek, şöyle konuştu:

"İlk defa devlet tiyatroları ile özel tiyatrolar 27 Mart Dünya Tiyatro Günü'nü birlikte kutlayacak. Katılan özel tiyatrolar 26 ve 27 Mart'ta Türkiye genelinde iki temsil gerçekleştirecek. 27 Mart'ta tüm özel tiyatrolar ve devlet tiyatroları aynı anda pek çok oyunu seyirciyle buluşturacak. İstanbul'daki bir tiyatro Hakkari'de, İzmir'deki bir tiyatro Muş'ta, Denizli'deki bir tiyatro Afyonkarahisar'da perde açacak. Bu olağanüstü güzel ve ilk defa yapılan bir şey. Hem özel tiyatroların hem de devlet tiyatrolarının 27 Mart Dünya Tiyatro Günü'nü birlikte kutluyor olmaları muhteşem bir şey. 81 ilimizdeki tüm tiyatroseverler farklı farklı illerde farklı farklı oyunlar izleyecek."

Organizasyonun tüm giderlerinin Bakanlık tarafından karşılanacağını belirten Kurt, "Ümit ediyorum hem tiyatroseverler hem tiyatro oyuncuları, böylesine anlamlı bir günde bu projeden son derece memnun kalacak." ifadesini kullandı.

Kurt, tüm sanatseverleri 27 Mart Dünya Tiyatro Günü dolayısıyla sahnelenecek oyunlara beklediklerini sözlerine ekledi.

Dünya Tiyatro Günü yurt genelinde festival havasında kutlanacak
Dünya Tiyatro Günü yurt genelinde festival havasında kutlanacak
Dünya Tiyatro Günü yurt genelinde festival havasında kutlanacak

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Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat Dünya Tiyatro Günü yurt genelinde festival havasında kutlanacak - Son Dakika


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