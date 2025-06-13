Dünyaları Yiyoruz: Gastronomi Etkinliği

Çukurova Üniversitesi Bilim İletişimi Ofisince "Dünyaları Yiyoruz" isimli uluslararası gastronomi etkinliği düzenlendi.

Yüreğir Belediyesi Gastronomi Mutfağı'nda gerçekleştirilen etkinliğe farklı ülkelerden katılanlar, kendi kültürlerine ait yemekler hazırladı.

Çukurova Üniversitesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü öğretim üyeleri de katılımcılara hem yemek hem de sunum yapmayı anlattı.

Hazırlanan yemekler daha sonra ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.

Çukurova Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hamit Emrah Beriş de hazırlanan yemekleri tattı.

Beriş, yaptığı açıklamada, çok kültürlü sofraların önemine değinerek, "Bu tür etkinlikler yalnızca damak tadımızı değil, hoşgörümüzü ve kültürel zenginliğimizi de geliştiriyor." dedi.