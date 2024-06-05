Dünyanın en büyük doğal gökdeleni 90 bin ziyaretçi ağırladı - Son Dakika
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Kültür Sanat

Dünyanın en büyük doğal gökdeleni 90 bin ziyaretçi ağırladı

Kapadokya bölgesinin en önemli turizm destinasyonlarından biri olan Uçhisar Kalesi, yılın ilk 5 ayında 92 bin yerli ve yabancı turist tarafından ziyaret edildi.

05.06.2024 13:03
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Dünyanın en büyük doğal gökdeleni 90 bin ziyaretçi ağırladı

NEVŞEHİR - Kapadokya bölgesinin en önemli turizm destinasyonları arasında yer alan ve bölgenin en büyük peribacası olarak da adlandırılan Uçhisar Kalesi, yılın ilk 5 ayın da yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı olmaya devam etti.

UNESCO Dünya Doğal ve Kültürel Miras Listesi'nde yer alan ve geçtiğimiz yıl yaklaşık 5 milyon turist ağırlayan Kapadokya bölgesinde bulunan, dünyanın en büyük doğal gökdeleni niteliğindeki Uçhisar Kalesi'ni, yılın ilk 5 ayında 92 bin yerli ve yabancı turist ziyaret etti.

Uçhisar Belediye Başkanı Abdullah Çamcı yaptığı açıklamada "Uçhisar Kalesi Kapadokya'nın merkezinde ve yerden yaklaşık 400 metre yüksekliğinde bulunan harika bir yer. Gelen misafirlerimiz Kapadokya'yı ayaklarının altına alıp seyredebilirler. Bu yılın ilk 5 ayında 92 bin ziyaretçimiz var. Yıl sonuna kadar 400 bin ziyaretçi ağırlamayı hedefliyoruz" dedi.

Bütün Kapadokya'nın kuşbakışı görülebileceği tek bölge olma özelliğine sahip Uçhisar Kalesi'ne çıkıldığında Güvercinlik Vadisi'nden başlayarak Avanos'a kadar olan vadiler, Ortahisar Kalesi, Göreme Beldesi, Göreme Açıkhava Müzesi, Kılıçlar Vadisi, Kızılçukur, Güllüdere, Aşk Vadisi, Cevizli Bağ Vadisi, Çavuşin, Boztepe, Aktepe, Erciyes Dağı ile Hasan Dağı çok net görülebiliyor.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Kültür Sanat Dünyanın en büyük doğal gökdeleni 90 bin ziyaretçi ağırladı - Son Dakika

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