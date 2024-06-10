Dünyanın en eski kitaplarından biri olan Crosby-Schøyen Codex, 3 milyon sterline açık artırmada satışa çıkarıldı - Son Dakika
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Kültür Sanat

Dünyanın en eski kitaplarından biri olan Crosby-Schøyen Codex, 3 milyon sterline açık artırmada satışa çıkarıldı

Dünyanın en eski kitaplarından biri olan Crosby-Schøyen Codex, 3 milyon sterline açık artırmada satışa çıkarıldı

Hristiyanlığın doğuşunda yazılmış olan dünyanın en eski kitaplarından biri olan Crosby-Schøyen Codex, 3 milyon sterlinlik açık artırmada satışa çıkarıldı. Mısır'dan gelen bu antik İncil el yazması, Londra'daki Christie's müzayede evi tarafından satışa sunulacak. 1700 yıllık bu el yazması, Kıpti dilinde yazılmış beş erken dönem Hristiyan metnini içeriyor. Bu metinler arasında, Yunus Kitabı ve Petrus'un Birinci Mektubu'nun bilinen en eski metinleri de bulunuyor.

10.06.2024 16:51
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Mısır'dan gelen antik bir İncil el yazması olan ve dünyanın en eski kitaplarından biri olan Crosby-Schøyen Codex, yarın Londra'daki Christie's müzayede evi tarafından satışa sunulacak. Kıpti dilinde yazılmış beş erken dönem Hristiyan metnini içer Crosby-Schøyen Codex, 3 milyon sterline açık artırmada satışa çıkarılacak.

1700 yıllık bu el yazması, Kıpti dilinde yazılmış beş erken dönem Hristiyan metnini içeriyor. Bunlar arasında, Yunus Kitabı ve Petrus'un Birinci Mektubu'nun bilinen en eski metinleri de bulunuyor. El yazması artık tek parça halinde olmasa da, Christie's bunun 3 milyon sterline kadar alıcı bulabileceğini tahmin ediyor. Christie's, bu el yazmasını "özel ellerde bulunan bilinen en eski kitap" olarak nitelendiriyor.

"HRİSTİYAN KÜLTÜRÜ VE EDEBİYATININ DOĞUŞUNUN ANAHTAR BİR ÖRNEĞİ"

Crosby-Schøyen Codex, beş farklı yazar tarafından yazılmış beş farklı metin içeriyor. Hepsi MS 3. yüzyılda aynı "katip" tarafından kopyalanmıştır. Muhtemelen bir Mısırlı keşiş olan bu katip, papirüs yapraklarına yazmak için mürekkebe batırılmış taze kesilmiş bir kamış kullanmış olmalı. Sheffield Üniversitesi'nden Dr. Meredith Warren, bu çalışmayı "Hristiyan kültürü ve edebiyatının doğuşunun anahtar bir örneği" olarak nitelendirdi.

Crosby-Schøyen Codex, 1952'de Mısır'da, kum içinde gömülü bir kavanozda bulunan diğer bazı el yazmaları arasında bulundu. Donadoni, korunmasını Mısır'ın kuru iklimine bağladı ve 3. ve 4. yüzyıllardan günümüze ulaşan sadece birkaç kitap olduğunu belirtti. El yazması, 1955'te Mississippi Üniversitesi tarafından satın alındı ve 1988'de Norveçli iş adamı ve koleksiyoncu Martin Schøyen tarafından satın alındı. Schøyen şimdi bu nesneyi, dünyanın en büyük özel el yazması koleksiyonlarından biri olan Shoyen Koleksiyonu'ndaki diğer önemli eserlerle birlikte satışa sunuyor.

Dünyanın en eski kitaplarından biri olan Crosby-Schøyen Codex, 3 milyon sterline açık artırmada satışa çıkarıldı
Dünyanın en eski kitaplarından biri olan Crosby-Schøyen Codex, 3 milyon sterline açık artırmada satışa çıkarıldı
Dünyanın en eski kitaplarından biri olan Crosby-Schøyen Codex, 3 milyon sterline açık artırmada satışa çıkarıldı
Dünyanın en eski kitaplarından biri olan Crosby-Schøyen Codex, 3 milyon sterline açık artırmada satışa çıkarıldı

Londra, İncil, Mısır, Kültür Sanat, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Dünyanın en eski kitaplarından biri olan Crosby-Schøyen Codex, 3 milyon sterline açık artırmada satışa çıkarıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Dünyanın en eski kitaplarından biri olan Crosby-Schøyen Codex, 3 milyon sterline açık artırmada satışa çıkarıldı - Son Dakika
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