Duvara bantlanmış muz 6,2 milyon dolara alıcı buldu - Son Dakika
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Kültür Sanat

Duvara bantlanmış muz 6,2 milyon dolara alıcı buldu

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İtalyan sanatçı Maurizio Cattelan'ın "Komedyen" adlı eseri duvara bantlanmış muz, New York'taki Sotheby's müzayedesinde rekor fiyata satıldı. Açık artırmada 6,2 milyon dolara alıcı bulan muz, sanat dünyasında büyük yankı uyandırdı.

21.11.2024 09:38  Güncelleme: 09:58
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İtalyan sanatçı Maurizio Cattelan'ın 2019'da Art Basel Miami Beach'te sergilendiğinde sanat dünyasını ikiye bölen "Komedyen (Comedian)" isimli duvara bantlanmış muz eseri açık artırmada rekor fiyata satıldı.

DAKİKALAR İÇİNDE FİYATI ARTTI

Sotheby's müzayedesinde yoğun ilgi gören eser için yapılan açık artırma 800 bin dolardan başladı. Dakikalar içinde eserin fiyatı 2 milyon dolara daha sonra ise 4 milyon dolara yükseldi. Müzayede yöneticisi Oliver Berker satış esnasında, "Bu fırsatı kaçırmayın, bu sözleri daha önce hiç söyleyeceğimi düşünmemiştim: Beş milyon dolar için bir muz!" diyerek salondaki enerjiyi yükseltti.

6,2 MİLYON DOLARA SATILDI

Kripto para platformu TRON'un kurucusu Justin Sun, yaklaşık 5,2 milyon dolarlık teklifle duvara bantlanmış muzun sahibi oldu. Sun, muzu satın alabilmek için teklifinin üzerine 1 milyon dolar da müzayede komisyonu ödeyerek toplamda 6,2 milyon doları gözden çıkardı. Sun, muzun fiziksel hali yerine bir muzun duvara bantlanmasıyla "Komedyen" ismi altında sergilenmesine izin veren "orijinallik sertifikası" satın aldı.

ALICI "BENZERSİZ SANATSAL DENEYİM" OLARAK MUZU YİYECEĞİNİ SÖYLEDİ

Satışın ardından açıklama yapan Sun, eserin sanat, internet mizahı ve kripto para dünyasını bir araya getiren kültürel bir fenomen olduğunu söyledi. Eserin "benzersiz bir sanatsal deneyim" olarak birkaç gün içinde muzun bizzat kendisi tarafından yenilerek tamamlanacağını belirtti.

2019'da Art Basel Miami Beach fuarında büyük yankı uyandıran eser 120 bin dolara alıcı bulmuştu. Eserin sergilendiği sırada Gürcü asıllı ABD'li performans sanatçısı David Datuna, "Sanat performansı... Aç sanatçı..." diyerek eseri duvardan sökerek yemişti. Eseri yemeden önce 2 saat boyunca acıkmayı beklediğini ifade eden Datuna, "Bu bir muz değil. Bir kavram. Ben sanatçının kavramını yedim." demişti.

Duvara bantlanmış muz 6,2 milyon dolara alıcı buldu

Kültür Sanat, New York, Yaşam, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Duvara bantlanmış muz 6,2 milyon dolara alıcı buldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (10)

  • Ramo:
    insanoğlu yolunu şaşırmış 11 0 Yanıtla
  • Erdem Akca:
    Alan tam bir malmış 9 0 Yanıtla
  • Bu Kim:
    bu nasil bi sanat inanilmaz muhteşem diyen kerzler hangi kafada yaşiyor acaba 5 0 Yanıtla
  • Mehmet nuri İçyer:
    Allah kimseyi akıldan mahrum etmesin. Akıl gidince 6.2 milyon dolar vermenin adı sanat oluyor 4 0 Yanıtla
  • Hakan Uztemur:
    Sanki daha fazlasına satılabilirmiş 3 0 Yanıtla
  • Tolga Akdemir:
    Lan ne slaklar var yaa.Duvara yapıştırılan muz için o kadar para vermek hangi kafa yapısı?Pazarda, markette 60-70 TL kg.'si ama duvara asınca sanat oluyor.Hay sizin kafanıza!... 3 0 Yanıtla
  • Özlem Çağlıyan:
    Allah akıl fikir versin. 3 0 Yanıtla
  • Murat Çil:
    kafayı yemiş millet 2 0 Yanıtla
  • Veysel Çelik:
    Alan kişi nasıl bir yokluk çekiyorsa fantezi yapıcak 0 0 Yanıtla
  • Binali Şahin:
    muzdaki algoritma var sayımsal özneleri paradoksal olarak yapısal gerceklikten daha soyut bir durumama getiriyor 0 0 Yanıtla
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