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Düz köyü film setine döndü - Son Dakika

Düz köyü film setine döndü

20.01.2022 12:03

Düz köyü film setine döndü BİTLİS - Bitlis'in Yolalan beldesine bağlı Düz köyü 'Besna u Xalil' adlı Kürtçe kısa film için sete dönüştürülürken, köy halkı da oyunculuk yaptı.

Düz köyü film setine döndü

BİTLİS - Bitlis'in Yolalan beldesine bağlı Düz köyü 'Besna u Xalil' adlı Kürtçe kısa film için sete dönüştürülürken, köy halkı da oyunculuk yaptı.

TRT tarafından çekilen filmin senaristliğini ve yönetmenliğini Nuran Taylan'ın yaptığı dramatik kısa filmin çekimleri için Bitlis'in Yolalan beldesine bağlı Düz köyü seçildi. Oyuncuları köy halkından oluşan 'Besna u Xalil' adlı filmde ise Besna adında 15 yaşındaki küçük bir kızın hayat hikayesi ele alınacak.

Dengbejlerin okuduğu eserleri kısa film halinde çektiklerini ve güzel bir film olacağını söyleyen Nuran Taylan, "Çok güzel ortam ve koşullar altında burada güzel bir film çekiyoruz. Filmimizin ismi Besna u Xalil. Dengbejlerimizin okuduğu eserleri biz kısa film halinde çekiyoruz. İnşallah çok güzel bir iş çıkacak. Besna çok tatlı bir kız, evine bağlı, çok becerikli ama hayallerinde hep yakışıklı genç bir prens ile evlenmek istiyor. Bakalım olacak mı olmayacak mı merakla bekliyoruz" şeklinde konuştu.

Besna karakterini canlandırırken yeri geldiğinde eğlendiklerini, yeri geldiğinde de ağladıklarını belirten Gamze Tunç, "Bitlis'in Yolalan beldesinde bulunan Düz köyündeyiz. Burada Besna u Xalil adlı bir hikayenin çekimini yapıyoruz. Buradaki insanlarla birlikte oynuyoruz ve TRT ekibi çekim yapıyor. Gayet güzel ve eğlenceli geçiyor. 4 günlük bir süreçte bu çekimleri gerçekleştirdik. Bazen eğlendik bazen de duygulandık. Umarım bu hikaye yerine ulaşır ve izleyenlere çok güzel şeyler katacaktır. Oynadığım Besna karakteri bu hikayede 15 yaşında küçük bir kızın zorla yaşlı adamla evlendirilmesi ile gerçekleşiyor. Besna çok küçük ve toy bir kız. Biz istiyoruz ki hiçbir çocuk çocukluğunu yaşamadan bu kadar zorluk yaşamasın. Umarım böyle şeyler komple hayatımızdan çıkar. Çocuklarda çocukluğunu yaşar" ifadelerini kullandı.

Köy içinde çekilen filmin bölgenin tanıtımına katkı sunacağına inandığını belirten Cengiz Uğurlu ise "Köyümüzde TRT için tarihi konulu bir film çekmekteyiz. Bizlere köyümüzü tanıtmak amacıyla bu fırsatı verdikleri için teşekkür ediyorum. Ben ve köylüler yerel oyuncular olarak oynuyoruz. Güzel bir film oldu. 15 gün sonra tekrar bir çekimimiz olabilir. Belki başka bir projede bir daha buluşuruz. Bizler için gayet güzel ve eğlenceli geçiyor. Şu an kış olduğu için bir anlamda köylülerin de eğlencesi oldu" dedi.

Düz köyü film setine döndü
Düz köyü film setine döndü
Düz köyü film setine döndü

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Kısa Film, Yolalan, Bitlis, Film, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Kültür Sanat Düz köyü film setine döndü - Son Dakika


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