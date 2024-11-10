Düzce'de Antik Tiyatro Alanında Büyük Su Depolama Havuzu Bulundu - Son Dakika
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Kültür Sanat

Düzce'de Antik Tiyatro Alanında Büyük Su Depolama Havuzu Bulundu

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Düzce'nin Konuralp bölgesindeki antik tiyatro alanında yapılan kazılarda, Bizans dönemine ait ve suyun depolanıp dağıtıldığı büyük bir havuz bulundu. Bu bulgu, antik su yönetimi hakkında yeni bilgiler sağlıyor.

10.11.2024 10:58  Güncelleme: 11:03
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Tarihi kazılarında suyun depolandığı havuz bulundu

DÜZCE - Düzce'nin Konuralp bölgesinde ki antik tiyatro alanında Düzce Belediyesi'nin desteğiyle yapılan kazı çalışmalarında dikkat çeken yeni bir bulgu daha ortaya çıktı. Kilise yapısının hemen yanında, suyun muhafaza edilip dağıtıldığı büyük bir depolama havuzu ortaya çıktı.

Düzce Belediyesi'nin desteğiyle Konuralp antik tiyatrosunda yürütülen kazı çalışmalarında, önemli bir bulguya daha rastlandı. Tiyatronun giriş güzergahları ve çevresindeki kazılar sırasında, kilise yapısının hemen yanında, suyun muhafaza edilip dağıtıldığı büyük bir depolama havuzu ortaya çıktı.

Bizans dönemine tarihlenen havuzun derinliği 1 metre 90 santime kadar ulaşıyor. Bu yapının, tiyatronun yamacından gelen kaynak suyunun toplanması, depolanması ve çevre bölgelere dağıtılması amacıyla kullanıldığı düşünülüyor. Konuralp'in antik su yönetimi hakkında yeni bilgiler sunan bu bulgu, bölgenin gelişmiş altyapısını gözler önüne seriyor.

Kazılara verdiği destekle tarihi mirası gün yüzüne çıkarılmasını sağlayan Düzce Belediyesi, aynı zamanda bölgenin turizm potansiyelinin artmasına da katkı sunuyor. Bu buluntularla birlikte Konuralp antik kenti de açık hava müzesine dönüşme yolunda ilerliyor.

Kazı çalışmalarının ilerleyen dönemlerinde, depolama havuzunun nasıl kullanıldığı ve çevresindeki yapılarla olan bağlantıları hakkında daha detaylı bilgilere ulaşılması bekleniyor.

Kaynak: İHA

Kültür Sanat, Konuralp, Turizm, Düzce, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Düzce'de Antik Tiyatro Alanında Büyük Su Depolama Havuzu Bulundu - Son Dakika

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