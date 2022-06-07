Çocuklara tiyatroyla çevre bilinci aşılanıyor - Son Dakika
Üye Girişi

Çocuklara tiyatroyla çevre bilinci aşılanıyor

07.06.2022 11:17

Düzce'de gelecek nesillerin çevre konusunda duyarlı olmasını sağlamak amacıyla 400 çocuğa "La Fonten Orman Mahkemesinde" adlı tiyatro oyunu izletildi.

Düzce'de gelecek nesillerin çevre konusunda duyarlı olmasını sağlamak amacıyla 400 çocuğa "La Fonten Orman Mahkemesinde" adlı tiyatro oyunu izletildi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ile Düzce Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğünce çocuklara çevre bilinci kazandırılması için "1-7 Haziran Çevre Haftası" etkinlikleri kapsamında Prof. Dr. Erol Güngör Kültür Merkezi'nde tiyatro oyunu sahnelendi.

Sadri Alışık Çocuk Tiyatrosunca sergilenen tiyatro etkinliğine 400 öğrenci katıldı. Çocuklar keyifli zaman geçirmenin yanı sıra çevre konusunda bilgilendirildi.

İnteraktif tiyatro oyununda çocuklarla iletişim kuran usta tiyatrocular, çevrenin korunması konusunda fikir aldı.

Oyunu izleyen çocuklara sıfır atık eğitimi de verildi.

Çocuklara tiyatroyla çevre bilinci aşılanıyor
Çocuklara tiyatroyla çevre bilinci aşılanıyor
Çocuklara tiyatroyla çevre bilinci aşılanıyor
Çocuklara tiyatroyla çevre bilinci aşılanıyor

YORUMLAR
500
İklim değişikliği ve çevre bilinci için atıkları sanata dönüştürdüler İklim değişikliği ve çevre bilinci için atıkları sanata dönüştürdüler Çevre dostu okulda öğrenciler geri dönüşüm bilinciyle yetişiyor Çevre dostu okulda öğrenciler geri dönüşüm bilinciyle yetişiyor
Kaynak: AA

Kültür Sanat, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Çocuklara tiyatroyla çevre bilinci aşılanıyor - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
18:17 AK Parti'den umutlandıran asgari ücret açıklaması: Önümüzdeki günlerde yeni müjdeler olacak
17:59 TFF başkanlığı için aday olan Mehmet Büyükekşi konusunda kulüpler anlaşma sağlayamadı
17:40 5 aylık hamile eşini katleden şahsın mahkemedeki savunması tepki topladı: Bebeğin benden olmadığını söyledi
17:39 Efsane futbolcu Ashley Cole'un soygun travması devam ediyor! Evini korumak için 420 bin lira ödeyip köpek satın aldı
17:34 Kadın fotoğrafının üzerine 'çocuk hırsızı' yazan kişiyi şikayet etti, şüpheli tutuklandı
17:17 Almanya'da alışveriş merkezinde silahlı saldırı! Saldırgan önce bir kadını öldürdü sonra intihar etti
17:07 Mehmetçik'ten sınır ötesinde teröriste geçit yok! Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı ve Barış Pınarı bölgelerinde 8 terörist etkisiz hale getirildi
16:44 Burak Yılmaz'ın sözleri Beşiktaş'ı şaşkına çevirdi! Cenk Tosun transferi askıya alındı
16:26 Real Madrid, Fransız genç yıldız Tchouameni'yi 100 milyon euro karşılığında kadrosuna katmaya hazırlanıyor
16:22 Terk edilmiş eve girdiler, ışığı yakınca her yanı sarmış binlerce akreple karşılaştılar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.06.2022 18:27:37. #1.12#
SON DAKİKA: Çocuklara tiyatroyla çevre bilinci aşılanıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement