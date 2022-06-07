Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ile Düzce Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğünce çocuklara çevre bilinci kazandırılması için "1-7 Haziran Çevre Haftası" etkinlikleri kapsamında Prof. Dr. Erol Güngör Kültür Merkezi'nde tiyatro oyunu sahnelendi.

Kaynak: AA

Kültür Sanat, Son Dakika

Son Dakika › Kültür Sanat › Çocuklara tiyatroyla çevre bilinci aşılanıyor - Son Dakika

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