Düzce'de Hastanedeki Çocuklara Bayram Coşkusu

23.04.2026 11:16
Düzce Bahçeşehir Gençlik Merkezi gönüllüleri, hastanede olan çocuklara 23 Nisan coşkusu yaşattı.

Düzce Bahçeşehir Gençlik Merkezi gönüllüleri, rahatsızlıkları nedeniyle 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı hastanede geçirmek zorunda kalan çocuklara bayram coşkusunu yaşattı.

Gençlik Merkezi ve İl Sağlık Müdürlüğünce hayata geçirilen "Vazgeçme Gülümse" projesi kapsamında harekete geçen gençler, 23 Nisan dolayısıyla kentteki hastanelerin çocuk servislerini ziyaret ediyor.

Çeşitli rahatsızlıkları nedeniyle bayramı hastanede geçirmek zorunda kalan çocukların odalarını Türk bayrağı ve balonlarla süsleyen gençler, çeşitli etkinliklerle çocukların gönüllerine dokunup bayram coşkusu yaşamalarını sağlıyor.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Zekeriya Arslantürk, AA muhabirine, 23 Nisan dolayısıyla Düzce Atatürk Devlet Hastanesi Muncurlu Kadın Doğum-Çocuk Servisi'nde tedavi gören çocuklara sürpriz yapmak istediklerini söyledi.

Arslantürk, etkinliğin farkındalık olarak yapıldığının altını çizerek, "23 Nisan coşkusundan mahrum kalmamaları için Düzce Bahçeşehir Gençlik Merkezi ekiplerimiz ve gönüllerimizle hastane odalarında çocuklarımızı ziyaret ederek hediyeler veriyoruz." dedi.

"Ellerimizle onlara hediyeler hazırladık"

Projenin sorumlusu Bahçeşehir Gençlik Merkezi Müdür Vekili Kübra Günoğlu, çocukların hasta olması nedeniyle projenin ismini "Vazgeçme Gülümse" koyduklarını anlattı.

Acil veya yataklı servislerde yatan çocukların yüzlerindeki gülümsemeye ortak olmayı çok değerli gördüklerini dile getiren Günoğlu, şöyle devam etti:

"Proje için ön hazırlıklarımız oldu. Ellerimizle onlara hediyeler hazırladık. Gönüllü gençlerimizle farklı süsler, '23 Nisan' yazılı seramikler hazırladık, mumlar yaptık. Onların bu coşkusuna ortak olmak bizlere de çok büyük keyif verdi. Gülen gözleri gördük, mutlu olduk. Gönüllü gençlerimiz de kalplere dokundukları için çok mutlu oldu. Çocuklarımızı kendi bayramlarında mahzun bırakmadık."

"Çok sıkılıyordum, ağabeyler ablalar gelince daha iyi oldum"

Hastanede tedavi gören 8 yaşındaki Yusuf Esat Yılmaz, sürprizden dolayı çok mutlu olduğunu dile getirdi.

Çok heyecanlandığını ifade eden Yılmaz, "Bana satranç takımı, mum, rozet ve hediyeler getirdiler. Getirdikleri balonu şişirip kardeşime vereceğim. Ben burada çok sıkılıyordum, ağabeyler ablalar gelince daha iyi oldum." dedi.

Tedavisi süren 7 yaşındaki Elif Esin'in annesi Arzu Önay, "Kızım 2 gündür hasta, buradayız. Hiç beklemiyorduk, çok mutlu olduk. Çocuklar sıkılmıştı, çok sevindiler. Özellikle hediyelere çok mutlu oldular. Çocukları ve bizleri sevindirdikleri için teşekkür ederiz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
