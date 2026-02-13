Düzce'de 'İlk Aşkımız Babalarımız' Projesi - Son Dakika
Düzce'de 'İlk Aşkımız Babalarımız' Projesi

13.02.2026 15:40
Düzce Belediyesi, Sevgililer Günü'nde baba-kız etkinliği düzenleyerek yastıklar hazırladı.

Düzce Belediyesince 14 Şubat Sevgililer Günü dolayısıyla hazırlanan "İlk Aşkımız Babalarımız" projesi kapsamında babalar ve kızları, kalp şeklinde yastıklar hazırladı.

Düzce Belediyesi Çocuk Üniversitesi'nde düzenlenen etkinlikte 40 baba-kız, önceden hazırlanan yastık kılıflarını kap şeklinde keserek iğne iplikle dikti.

Etkinlikte dikiş yapan babaların çabaları, renkli görüntüler oluşturdu.

Hazırlanan yastıklar annelere hediye edilmek üzere baba ve kızlarına verildi.

Etkinlik hakkında AA muhabirine bilgi veren Çocuk Üniversitesi öğretmeni Ayla Nur Kılıç, baba ve kızlarına unutulmaz anı bırakmak adına projeyi hazırladıklarını söyledi.

Baba ve kızların yastıklara işleme yaptığını anlatan Kılıç, "İlk Aşkımız Babalarımız diye yürüttüğümüz projede hem babalarımız hem de kız çocuklarımız mutlu oldu. Babalarıyla ortak hediye oluşturdular." dedi.

Etkinliğe kızlarıyla katılan Talha Akdağ ve Taner Süler de özellikle dikiş konusunda biraz zorlandıklarını fakat çocuklarıyla hediye hazırlamanın kendilerini çok mutlu ettiğini belirtti.

Kaynak: AA

