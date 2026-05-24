Düzce'de Yeşilçam Defilesi Rüzgarı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Düzce'de Yeşilçam Defilesi Rüzgarı

Düzce\'de Yeşilçam Defilesi Rüzgarı
24.05.2026 13:32
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Düzce Mevlana Lisesi'nde düzenlenen defilede öğrencilerin tasarımları büyük beğeni topladı.

Düzce Mevlana Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi tarafından düzenlenen 'Maarifin Kalbinde Marifetli Gençlik – Yeşilçam Defilesi' sanatın, emeğin ve mesleki eğitimin buluştuğu özel bir defileye sahne oldu.

Programa Milli Eğitim Müdürü Gülşen Özer, öğretmenler, öğrenciler ve çok sayıda davetli katıldı. Moda tasarım teknolojileri alanı öğrencilerinin yıl boyunca büyük emekle hazırladığı tasarımlar, izleyenlerden tam not aldı. Programda öğrencilerin hayal gücü, estetik bakış açısı ve mesleki becerileri sahneye taşınırken; her tasarımda sabır, azim ve üretmenin gururu ön plana çıktı.

Defile kapsamında ilk olarak Moda Tasarım Teknolojileri Alanı 12. sınıf öğrencilerinin hazırladığı abiye koleksiyonu sergilendi. Genç tasarımcıların kendi çizimlerinden ve emeklerinden oluşan özel tasarımlar, salondan büyük alkış aldı. Ardından 10. ve 11. sınıf öğrencileri tarafından 'Giysi Kalıp Tasarımı ve Üretimi Atölyesi' dersinde hazırlanan günlük kıyafetler izleyicilerin beğenisine sunuldu.

Programda duygu dolu anlar da yaşandı. Kendi emeğiyle hazırladığı kıyafeti kızıyla birlikte sahneye taşıyan öğretmen Ahmet Osman Telaşe'nin sunumu izleyiciler tarafından ilgiyle takip edildi. Defilede ayrıca Müzik Öğretmeni Bilge Ozan rehberliğinde okul öğretmenleri tarafından hazırlanan Zeybek gösterisi büyük beğeni topladı.

Defilenin en dikkat çeken bölümlerinden biri ise Yeşilçam temalı kostüm gösterisi oldu. Moda Tasarım Teknolojileri Bölümü 12. sınıf öğrencilerinin hazırladığı kostümlerle Yeşilçam'ın unutulmaz karakterleri, nostaljik atmosferi ve zarif tarzı yeniden hayat buldu. Türk sinemasının hafızalara kazınan ruhu, genç tasarımcıların özgün yorumlarıyla sahneye taşındı.

Programın finalinde ise öğrenciler tarafından dikilen Şanlı Türk bayrağı eşliğinde gerçekleştirilen yürüyüş, salonda duygu dolu anlar yaşattı. - DÜZCE

Kaynak: İHA

Kültür Sanat, Etkinlikler, Eğitim, Kültür, Düzce, Sanat, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Düzce'de Yeşilçam Defilesi Rüzgarı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Merkez Bankası’ndan kredi freni İhtiyaç ve taşıt kredilerinde büyüme limiti düşürüldü Merkez Bankası'ndan kredi freni! İhtiyaç ve taşıt kredilerinde büyüme limiti düşürüldü
Yeşilırmak’ta su seviyesi yükseldi Tehlikeye rağmen herkes köprüye akın etti Yeşilırmak'ta su seviyesi yükseldi! Tehlikeye rağmen herkes köprüye akın etti
2 genci hayattan koparan kaza Yakınları sinir krizi geçirdi 2 genci hayattan koparan kaza! Yakınları sinir krizi geçirdi
Giresun’da tır iki otomobile çarptı: 5 ölü, 6 yaralı Giresun'da tır iki otomobile çarptı: 5 ölü, 6 yaralı
CHP Kurultayı soruşturmasında 13 gözaltına alındı CHP Kurultayı soruşturmasında 13 gözaltına alındı
Kılıçdaroğlu’na memleketinde tepki: Bizim için meşru değildir Kılıçdaroğlu’na memleketinde tepki: Bizim için meşru değildir

13:27
CHP’li Emir: Randevu aldık, İçişleri Bakanı Çiftçi ile görüşeceğiz
CHP'li Emir: Randevu aldık, İçişleri Bakanı Çiftçi ile görüşeceğiz
13:05
Kılıçdaroğlu cephesinden yeni açıklama: Kemal Bey kapının bu tarafının da diğer tarafının da genel başkanı
Kılıçdaroğlu cephesinden yeni açıklama: Kemal Bey kapının bu tarafının da diğer tarafının da genel başkanı
12:47
Demir kapıdan atlayan CHP’li vekil, Kılıçdaroğlu destekçilerine demediğini bırakmadı
Demir kapıdan atlayan CHP'li vekil, Kılıçdaroğlu destekçilerine demediğini bırakmadı
11:34
Mahmut Tanal elinde hortumla çatıya çıktı: Açın suyu
Mahmut Tanal elinde hortumla çatıya çıktı: Açın suyu
11:28
Özel: Ankara barlarında bodyguardlık yapan mafyatik tiplerle partiye girmeye çalıştılar
Özel: Ankara barlarında bodyguardlık yapan mafyatik tiplerle partiye girmeye çalıştılar
11:00
CHP Genel Merkezi’nde tansiyon yüksek Tahliye için polis devreye girdi
CHP Genel Merkezi'nde tansiyon yüksek! Tahliye için polis devreye girdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.05.2026 13:33:42. #7.12#
SON DAKİKA: Düzce'de Yeşilçam Defilesi Rüzgarı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.