Düzce'deki Antik Kentte Kazılar ve Restorasyon Başlıyor - Son Dakika
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Düzce'deki Antik Kentte Kazılar ve Restorasyon Başlıyor

Düzce\'deki Antik Kentte Kazılar ve Restorasyon Başlıyor
19.07.2026 11:19
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Prusias Ad Hypium Antik Kenti'nde genişleyen kazılar ve restorasyon, tarihi zenginlikleri gün yüzüne çıkaracak.

" Batı Karadeniz'in Efes'i" olarak adlandırılan Düzce'deki Prusias Ad Hypium Antik Kenti, alanı genişletilen kazı çalışmalarının yanı sıra yıl sonunda başlatılması planlanan restorasyon işlemleri sayesinde ziyaretçilerini tarihte yolculuğa çıkaracak.

Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğünün izni ve Düzce Belediyesinin desteğiyle, Konuralp Müze Müdürlüğü Başkanlığınca yaklaşık 7 yıldır yürütülen çalışmalarda bu sene kazı alanı genişletildi. 2019 yılında 4 bin metrekare civarındaki kazı alanı 2026 yılı itibarıyla 6 bin 500 metrekareye çıktı.

Roma, Bizans ve Osmanlı medeniyetlerinin kalıntılarına rastlanan alanda Medusa heykel başı, Büyük İskender heykel başı, Apollon heykeli, aslanlı mozaik ve Bizans dönemine ait su depolama havuzu, Osmanlı hamamı gibi önemli eserler gün yüzüne çıkarılarak kültür varlıkları envanterine eklendi.

Alanda bu yıl kazı çalışmalarının yanı sıra kaldırma ve restorasyon işlemleri de yürütülecek. Yıl sonu başlatılması planlanan restorasyon çalışmalarıyla ortaya çıkarılacak antik kentin orijinal yüzüyle tarih ve kültür turizminin gelişimine katkı sağlanması hedefleniyor.

"Sürprizleriyle şaşırtmaya devam ediyor"

Düzce Belediyesi Kültür İşleri Müdürlüğünden antik kentteki çalışmalarda yer alan sanat tarihçisi Raşit Aydın, AA muhabirine, 2026 kazılarına başlandığını ve bu yıl tiyatro bölümünün güney batı kısmında rastlanan kalıntılar üzerine çalışma yürüttüklerini söyledi.

Tarihi eser anlamında yeni buluntulara rastlandığını aktaran Aydın, "Bu yıl genellikle mimari tarihi kalıntılara rastlıyoruz. Özellikle geç Roma dönemine ait kalıntılara rastlıyoruz. Bu anlamda Konuralp bizi sürprizleriyle şaşırtmaya devam ediyor." dedi.

Prusias Ad Hypium Antik Kenti'nin çok önemli bir Roma şehri olduğuna değinen Aydın, şöyle devam etti:

"Bu bölge çok önemli bir Roma dönemini yaşamış. Arkasından Bizans döneminden Osmanlı'ya kesintisiz devam eden bir uygarlık. Bu anlamda burada kesintisiz 2 bin 500-2 bin 600 yıllık önemli bir tarih var. Biz de bu tarihi gün yüzüne çıkarmak için elimizden geleni yapıyoruz. Çalışmalarımız gayet iyi gidiyor. Tiyatro kazısının yüzde 99'unu bitirdiğimizi söyleyebilirim. Bu yılın sonunu ve 2027'yi restorasyon yılı olarak düşünüyoruz. Projelerimiz Bakanlığa sunuldu ve onay alındı."

Bölgenin restorasyonla daha güzel bir hale geleceğinin altını çizen Aydın, "Bölgeye yürüme yolları yapılacak ve ören yeri haline geldiğinde Düzce ve Türkiye turizmi için önemli bir yere sahip olacak." dedi.

Aydın, alanda sadece Roma dönemine ait eserlerin bulunmadığını, Osmanlı dönemine ait hamamın da gün yüzüne çıkarıldığını aktararak, daha toprak altında olduğu düşünülen stadyum ve hamamların bulunduğunu kaydetti.

Alan için "Batı Karadeniz Bölgesi'nde şu ana kadar gün yüzüne çıkarılmış en büyük, en önemli ve tek antik tiyatro" denilebileceğini dile getiren Aydın, sözlerini şöyle tamamladı:

"Burası oldukça büyük ve gösterişli tiyatro. Tam bir imparatorluk tiyatrosu diyebiliriz. Bu anlamda Türkiye arkeolojisi anlamında çok şanslıyız. Son zamanlarda ziyaretçi sayılarında yoğunluk olmakta. Haftanın her günü açık, ücretsiz ve gezilebilen bir alan. Arkeologlar ve sanat tarihçileriyle ziyarete gelenlere buranın tarihini anlatmaya çalışıyoruz."

Kaynak: AA

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Son Dakika Kültür Sanat Düzce'deki Antik Kentte Kazılar ve Restorasyon Başlıyor - Son Dakika

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