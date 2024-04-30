Düzce Güzel Sanatlar Lisesi Genç Yetenekler Müzik Festivali'ne ev sahipliği yapacak - Son Dakika
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Kültür Sanat

Düzce Güzel Sanatlar Lisesi Genç Yetenekler Müzik Festivali'ne ev sahipliği yapacak

Düzce Güzel Sanatlar Lisesi Genç Yetenekler Müzik Festivali\'ne ev sahipliği yapacak

Düzce Güzel Sanatlar Lisesi tarafından düzenlenen Genç Yetenekler Müzik Festivali, amatör müzik eğitimi alan öğrencilerin akademik ortamda performanslarını sergileme fırsatı sunacak. Festivalde piyano, keman, flüt, gitar gibi çalgılarla bireysel performansların yanı sıra orkestra ve koro konserleri de yer alacak. Festival, keman sanatçısı Cihat Aşkın'ın sahne almasıyla başlayacak ve Hande Dalkılıç'ın piyano performansıyla sona erecek. Lise Müdürü Nazmi Bal, okullarının sanatı Düzce'de yaygınlaştırmak için sürekli yeni projeler ürettiklerini belirtti.

30.04.2024 17:45
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Düzce Güzel Sanatlar Lisesi tarafından düzenlenen "Genç Yetenekler Müzik Festivali"ne katılacaklar, akademik ortamda performanslarını sergileyecek.

Liseden yapılan açıklamaya göre, bu yıl 3'üncüsü düzenlenecek festival, amatör olarak bireysel müzik eğitimi alan öğrencilerin akademik ortamda performanslarını göstermelerine imkan sağlayacak.

Düzce dışından da yoğun ilginin olduğu ve bu yıl 190 başvurunun kabul edildiği etkinlikte piyano, keman, flüt, gitar ve benzeri çalgılarla bireysel performansların yanında 3 orkestra ve 2 koro konseri verilecek.

Düzce Üniversitesi Cumhuriyet Konferans Salonu'nda 3 Mayıs Cuma düzenlenecek festivalin açılışı, keman sanatçısı Cihat Aşkın'ın sahne almasıyla başlayacak. 3 gün boyunca müzisyenlerin katılacağı festivalin kapanışında Hande Dalkılıç piyanonun başına geçecek.

Lise Müdürü Nazmi Bal, "Okulumuz sanatı Düzce'de daha yaygın hale getirebilmek için devamlı yeni projeler üretiyor. Bölgede düzenlenen en büyük katılımlı festivali başarıyla organize ettik." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Düzce Güzel Sanatlar Lisesi Genç Yetenekler Müzik Festivali'ne ev sahipliği yapacak - Son Dakika
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