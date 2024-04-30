Düzce Güzel Sanatlar Lisesi Genç Yetenekler Müzik Festivali\'ne ev sahipliği yapacak

Kültür Sanat

Düzce Güzel Sanatlar Lisesi tarafından düzenlenen "Genç Yetenekler Müzik Festivali"ne katılacaklar, akademik ortamda performanslarını sergileyecek.

Liseden yapılan açıklamaya göre, bu yıl 3'üncüsü düzenlenecek festival, amatör olarak bireysel müzik eğitimi alan öğrencilerin akademik ortamda performanslarını göstermelerine imkan sağlayacak.

Düzce dışından da yoğun ilginin olduğu ve bu yıl 190 başvurunun kabul edildiği etkinlikte piyano, keman, flüt, gitar ve benzeri çalgılarla bireysel performansların yanında 3 orkestra ve 2 koro konseri verilecek.

Düzce Üniversitesi Cumhuriyet Konferans Salonu'nda 3 Mayıs Cuma düzenlenecek festivalin açılışı, keman sanatçısı Cihat Aşkın'ın sahne almasıyla başlayacak. 3 gün boyunca müzisyenlerin katılacağı festivalin kapanışında Hande Dalkılıç piyanonun başına geçecek.

Lise Müdürü Nazmi Bal, "Okulumuz sanatı Düzce'de daha yaygın hale getirebilmek için devamlı yeni projeler üretiyor. Bölgede düzenlenen en büyük katılımlı festivali başarıyla organize ettik." ifadesini kullandı.