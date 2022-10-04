İnşaat ustasının sahiplendiği köpek, yavru kediye de annelik yapıyor - Son Dakika
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İnşaat ustasının sahiplendiği köpek, yavru kediye de annelik yapıyor

04.10.2022 11:14
İnşaat ustasının sahiplendiği köpek, yavru kediye de annelik yapıyor

Düzce'nin Kaynaşlı ilçesinde yaşayan inşaat ustası Hamdi Aydın'ın yavruyken sahiplendiği ve doğum yapan köpeği, trafik kazasında anneleri ölen sokak kedilerinden birini de emzirerek büyütüyor.

Düzce'nin Kaynaşlı ilçesinde yaşayan inşaat ustası Hamdi Aydın'ın yavruyken sahiplendiği ve doğum yapan köpeği, trafik kazasında anneleri ölen sokak kedilerinden birini de emzirerek büyütüyor.

Merkez Mahallesi'nde müstakil evde oturan evli ve 3 çocuk babası inşaat ustası Aydın, yaklaşık 2 yıl önce D-100 kara yolunun Bolu Dağı mevkisinde oğlunun bulduğu yavru köpeği sahiplenerek büyüttü.

"Hera" ismini verdiği köpeği bir ay önce 9 yavru dünyaya getiren Aydın, araç çarpması sonucu annelerini kaybeden 3 yavru kediye de bakıyor.

Toplamda 12 yavru hayvanı olan Aydın, bir gün yavru kedilerden birinin köpeği "Hera"yı emdiğini görünce şaşkınlık yaşadı.

Yavrularının dışında kedilerden birine de annelik yapan köpek, yavru hayvanı günde bir kez emzirerek büyütmeye çalışıyor.

"Her sabah geliyor, annesi gibi kediyi emziriyor"

Hamdi Aydın, AA muhabirine, sokak hayvanlarını çok sevdiğini, onlara bakmanın artık kendisi için hobi haline geldiğini anlattı.

Sokaktan gelen hayvanları geri çevirmediğini aktaran Aydın, "Hera'mızı, baktım büyüttüm yavruları oldu. Sokaktan kedilerimiz geldi. Bir kediye annelik yaptı, büyüttü. Onu emzirdi. 3-4 tane daha kedi geliyor ama onları yanaştırmıyor. Ama birine aynı kendi yavrusu gibi annelik yaptı. Karnı acıktığı zaman emziriyor." dedi.

Köpeğinin, kedileri aslında sevmediğini ama bu kedinin birden gelip emmeye başladığını dile getiren Aydın, "Ona ses çıkarmadı. Kedi, süt, yem derken bayağı büyüdü. Her sabah geliyor, annesi gibi kediyi emziriyor, o da emiyor gidiyor." ifadelerini kullandı.

"Hayvanlara lütfen bakalım, sahipsiz bırakmayalım"

Aydın, yıllardır sürekli baktığı hayvanlarından bazılarının zamanla sahiplenildiğini de belirterek, şunları kaydetti:

"Buradan herkese sesleniyorum. Hayvanlar bizim için çok önemli. Onlara lütfen bakalım, sahipsiz bırakmayalım. Önümüz kış, hayvanlar aç sokakta yatıyor, yolda araba çarpıyor. Bunlarla ilgilenmemiz gerekiyor. Sonuçta biz varsak onlar da var. Yemler çok pahalı. Ben onlar aç kalmasın diye eve un almadım, mama aldım. Geçim şartları zor ama onlara bakmak lazım. Sırf emzirdiği yavruları var diye mama alıyorum. Ben bunu yapabiliyorsam herkes yapabilir. Çok zor bir durum değil."

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Kaynak: AA

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Son Dakika Kültür Sanat İnşaat ustasının sahiplendiği köpek, yavru kediye de annelik yapıyor - Son Dakika

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