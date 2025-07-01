Düzce'nin Sanatçısı: İbrahim Çitil

Düzce'de çocukluk tutkusu resim sanatında 25 yılda yaklaşık 350 portre ve doğa çalışması üreten 35 yaşındaki İbrahim Çitil, yaşadığı şehrin tanıtımına katkı sağlamak için tarihi ve kültürel mimarileri resmediyor.

Lojistik sektöründe çalışan Çitil'in resim sanatına tutkusu ilkokul yıllarına dayanıyor. Uzun yıllar hobi olarak karakalem tekniğiyle portre ve doğa çalışmaları yapan Çitil, 2017'de lojistik sektöründe çalışmaya başladıktan sonra da çizmeye devam etti.

Kovid-19 salgını döneminde hobisine tekrar ağırlık vererek evinin bir odasını resim atölyesine dönüştüren Çitil, Düzce Belediyesi Meslek Edindirme Kursları (BELMEK) resim atölyelerinde suluboya ve akrilik tekniklerini geliştirdi.

Çocukluk yıllarından bu yana doğa ve portrelerden oluşan yaklaşık 350 esere imza atan Çitil, yaşadığı kentin tanıtımına katkı sağlamak için 4 aydır tarihi mimarileri ve kültürel zenginlikleri resmediyor.

Selçuklu mimarisi tarzında inşa edilen Akçakoca Merkez Camisi, Akçakoca Bey Konakları ve Konuralp bölgesinde yer alan, tarihi milattan önce 3. yüzyıla kadar giden Prusias Ad Hypium Antik Kenti'ni resmeden Çitil, Roma dönemi eseri "Atlı Kapı"nın da rötuşlarını yapıyor.

"Kentin tarihi ve kültürel dokusunu öne çıkaran çalışmalara devam edeceğim"

Çitil, AA muhabirine, yaklaşık 8 yıl önce özel sektörde lojistik alanında işe başlayınca resim yapmaya çok fazla zaman ayıramadığını, Kovid-19 döneminde ise evinde tekrar çalışmalara başladığını anlattı.

Evinin bir odasını tamamen kendine ayırdığını, resimlerini gelen misafirlere gösterebilmek için tuvallerde ve şövalelerde sergilediğini aktaran Çitil, çalıştığı sektörün stres yüklü olduğunu ancak resim yaparak kendisini rahatlattığını, bu sayede mesleğinde de başarıyla ilerlediğini söyledi.

Çitil, BELMEK'te ücretsiz olarak katıldığı kurslardaki eğitimlerde eksik olan tekniklerini geliştirdiğinden bahsederek, 4 ay önce hem tekniğini ilerletmek hem de Düzce'nin tanıtımına katkıda bulunmak adına tarihi ve kültürel mimari çizimlere yöneldiğini ifade etti.

Mimari çizimleri suluboya tekniğiyle yaptığına değinen Çitil, "Amacım, çizimlerimi geliştirerek şehrimizin tanıtımı adına daha güzel eserler çıkarabilmek. Suluboya tekniğimi ilk denediğim eser Akçakoca Camisi'ydi. Caminin, Düzce ve çevresinde mimari açıdan gözde olması beni resmini yapmaya yönlendirmiş oldu." diye konuştu.

Çitil, yine Akçakoca'daki Tarihi Yukarı Mahalle'de bulunan Akçakoca Bey Konakları'nın çalışmasını yaptığını aktararak, "Çizimim belediye bünyesinde turizm amaçlı işletilen konakların menüsüne eklendi. Sonrasında Konuralp Antik Kenti'nin alanını resmederek kentin tarihi ve kültürel açıdan en önemli eserini yapmaya çalıştım." ifadelerini kullandı.

Şu an Roma dönemi kalıntılarından "Atlı Kapı" resmine çalıştığını belirten Çitil, suluboya, karakalem ve akrilik tekniğiyle yaptığı eserlerin geçen hafta Düzce Belediyesinin sergi alanında sanatseverlerle buluştuğunu kaydetti.

Çitil, kentin tarihi ve kültürel dokusunu öne çıkaran çalışmalara devam edeceğini dile getirerek, tamamladığı eserleri tanıtım amaçlı sosyal medya hesabından paylaştığını da sözlerine ekledi.