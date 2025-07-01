Düzce'nin Sanatçısı: İbrahim Çitil - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Kültür Sanat

Düzce'nin Sanatçısı: İbrahim Çitil

01.07.2025 11:53
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İbrahim Çitil, Düzce'nin kültürel mirasını resmederek tanıtmaya devam ediyor.

Düzce'de çocukluk tutkusu resim sanatında 25 yılda yaklaşık 350 portre ve doğa çalışması üreten 35 yaşındaki İbrahim Çitil, yaşadığı şehrin tanıtımına katkı sağlamak için tarihi ve kültürel mimarileri resmediyor.

Lojistik sektöründe çalışan Çitil'in resim sanatına tutkusu ilkokul yıllarına dayanıyor. Uzun yıllar hobi olarak karakalem tekniğiyle portre ve doğa çalışmaları yapan Çitil, 2017'de lojistik sektöründe çalışmaya başladıktan sonra da çizmeye devam etti.

Kovid-19 salgını döneminde hobisine tekrar ağırlık vererek evinin bir odasını resim atölyesine dönüştüren Çitil, Düzce Belediyesi Meslek Edindirme Kursları (BELMEK) resim atölyelerinde suluboya ve akrilik tekniklerini geliştirdi.

Çocukluk yıllarından bu yana doğa ve portrelerden oluşan yaklaşık 350 esere imza atan Çitil, yaşadığı kentin tanıtımına katkı sağlamak için 4 aydır tarihi mimarileri ve kültürel zenginlikleri resmediyor.

Selçuklu mimarisi tarzında inşa edilen Akçakoca Merkez Camisi, Akçakoca Bey Konakları ve Konuralp bölgesinde yer alan, tarihi milattan önce 3. yüzyıla kadar giden Prusias Ad Hypium Antik Kenti'ni resmeden Çitil, Roma dönemi eseri "Atlı Kapı"nın da rötuşlarını yapıyor.

"Kentin tarihi ve kültürel dokusunu öne çıkaran çalışmalara devam edeceğim"

Çitil, AA muhabirine, yaklaşık 8 yıl önce özel sektörde lojistik alanında işe başlayınca resim yapmaya çok fazla zaman ayıramadığını, Kovid-19 döneminde ise evinde tekrar çalışmalara başladığını anlattı.

Evinin bir odasını tamamen kendine ayırdığını, resimlerini gelen misafirlere gösterebilmek için tuvallerde ve şövalelerde sergilediğini aktaran Çitil, çalıştığı sektörün stres yüklü olduğunu ancak resim yaparak kendisini rahatlattığını, bu sayede mesleğinde de başarıyla ilerlediğini söyledi.

Çitil, BELMEK'te ücretsiz olarak katıldığı kurslardaki eğitimlerde eksik olan tekniklerini geliştirdiğinden bahsederek, 4 ay önce hem tekniğini ilerletmek hem de Düzce'nin tanıtımına katkıda bulunmak adına tarihi ve kültürel mimari çizimlere yöneldiğini ifade etti.

Mimari çizimleri suluboya tekniğiyle yaptığına değinen Çitil, "Amacım, çizimlerimi geliştirerek şehrimizin tanıtımı adına daha güzel eserler çıkarabilmek. Suluboya tekniğimi ilk denediğim eser Akçakoca Camisi'ydi. Caminin, Düzce ve çevresinde mimari açıdan gözde olması beni resmini yapmaya yönlendirmiş oldu." diye konuştu.

Çitil, yine Akçakoca'daki Tarihi Yukarı Mahalle'de bulunan Akçakoca Bey Konakları'nın çalışmasını yaptığını aktararak, "Çizimim belediye bünyesinde turizm amaçlı işletilen konakların menüsüne eklendi. Sonrasında Konuralp Antik Kenti'nin alanını resmederek kentin tarihi ve kültürel açıdan en önemli eserini yapmaya çalıştım." ifadelerini kullandı.

Şu an Roma dönemi kalıntılarından "Atlı Kapı" resmine çalıştığını belirten Çitil, suluboya, karakalem ve akrilik tekniğiyle yaptığı eserlerin geçen hafta Düzce Belediyesinin sergi alanında sanatseverlerle buluştuğunu kaydetti.

Çitil, kentin tarihi ve kültürel dokusunu öne çıkaran çalışmalara devam edeceğini dile getirerek, tamamladığı eserleri tanıtım amaçlı sosyal medya hesabından paylaştığını da sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Kültür Sanat, Kültür, Sanat, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Düzce'nin Sanatçısı: İbrahim Çitil - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Plastik fabrikasında feci olay İşçinin bacakları koptu Plastik fabrikasında feci olay! İşçinin bacakları koptu
Safiye Soyman ve Faik Öztürk, Bodrum’da lahmacun ve kebap için gelen fiyata tepki gösterdi Safiye Soyman ve Faik Öztürk, Bodrum'da lahmacun ve kebap için gelen fiyata tepki gösterdi
’Klima’ cinayetini İranlı trans bireyin itirafı ortaya çıkardı 'Klima' cinayetini İranlı trans bireyin itirafı ortaya çıkardı
İbrahim Hacıosmanoğlu affını istedi İbrahim Hacıosmanoğlu affını istedi
T10X 4More yollara çıkmak için gün sayıyor İşte beklenen satış fiyatı T10X 4More yollara çıkmak için gün sayıyor! İşte beklenen satış fiyatı
Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ameliyat oldu Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ameliyat oldu
Kılıçdaroğlu, ertelenen kurultay davası sonrası sessizliğini bozdu Kılıçdaroğlu, ertelenen kurultay davası sonrası sessizliğini bozdu
Beşiktaş, Arthur Masuaku ile yollarını ayırdı Beşiktaş, Arthur Masuaku ile yollarını ayırdı
En düşük emekli maaşı için AK Parti harekete geçiyor Tarih verildi En düşük emekli maaşı için AK Parti harekete geçiyor! Tarih verildi
Sirenleri umursamadı, orman yangına giden ekibe yol vermedi Sirenleri umursamadı, orman yangına giden ekibe yol vermedi
İBB soruşturmasında kaçırılan tablolar bulundu İBB soruşturmasında kaçırılan tablolar bulundu

11:04
Bahçeli, hastalığı sürecindeki iddialar hakkında ilk kez konuştu: Dublör kullanıyor diyenler...
Bahçeli, hastalığı sürecindeki iddialar hakkında ilk kez konuştu: Dublör kullanıyor diyenler...
10:54
İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik soruşturma Cemil Tugay’ın şikayetiyle başlamış
İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik soruşturma Cemil Tugay'ın şikayetiyle başlamış
10:18
Bakan Işıkhan en düşük emekli maaşına zam müjdesini verdi İşte masadaki rakamlar
Bakan Işıkhan en düşük emekli maaşına zam müjdesini verdi! İşte masadaki rakamlar
10:06
Muhammed Yakut hayatını kaybetti
Muhammed Yakut hayatını kaybetti
16:43
Annesi öldükten sorna günlerce aç ve susuz kalan bebek polisler tarafından kurtarıldı
Annesi öldükten sorna günlerce aç ve susuz kalan bebek polisler tarafından kurtarıldı
16:40
Francesco Farioli, Avrupa devine imza atıyor
Francesco Farioli, Avrupa devine imza atıyor
16:33
30 yaşında hayatını kaybeden Nihal Candan’ın annesinden yürek yakan paylaşım
30 yaşında hayatını kaybeden Nihal Candan'ın annesinden yürek yakan paylaşım
16:31
Beşiktaş’a transferini babası bozmuştu Osayi’nin yeni takımını duyurdular
Beşiktaş'a transferini babası bozmuştu! Osayi'nin yeni takımını duyurdular
16:31
İzmir’de yangına neden olan iki hata Felaket göz göre göre gelmiş
İzmir'de yangına neden olan iki hata! Felaket göz göre göre gelmiş
16:25
Türkiye mutlak butlanı konuşurken dikkat çeken anket: Kılıçdaroğlu mu, Özel mi
Türkiye mutlak butlanı konuşurken dikkat çeken anket: Kılıçdaroğlu mu, Özel mi?
16:21
Kahraman baba, gemiden denize düşen kızını dakikalar süren mücadele sonrası kurtardı
Kahraman baba, gemiden denize düşen kızını dakikalar süren mücadele sonrası kurtardı
16:06
UEFA’dan çoklu kulüp sahipliği davalarına ilişkin karar: 2 takım Avrupa’dan men edildi
UEFA'dan çoklu kulüp sahipliği davalarına ilişkin karar: 2 takım Avrupa'dan men edildi
16:05
Ahmet Misbah Demircan’dan Tunus’ta Türk sanayicilere destek
Ahmet Misbah Demircan'dan Tunus'ta Türk sanayicilere destek
15:58
İBB soruşturmasında kaçırılan tablolar bulundu
İBB soruşturmasında kaçırılan tablolar bulundu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.07.2025 12:09:04. #7.11#
SON DAKİKA: Düzce'nin Sanatçısı: İbrahim Çitil - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.