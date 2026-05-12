Düzce'nin turizm vizyonuna cumhurbaşkanı onayı
12.05.2026 23:23  Güncelleme: 23:26
Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, şehrin turizm geleceği açısından büyük önem taşıyan iki önemli proje için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan onay alındığını açıkladı. Özlü, Konuralp bölgesinde hayata geçirilmesi planlanan yeni müze projesi ile Konuralp Antik Tiyatrosu'nun restorasyon çalışmaları, Düzce'nin kültürel mirasını daha görünür hale getireceğini söyledi.

Başkan Faruk Özlü, Düzcelilere Konuralp için iki büyük müjde paylaştı. Başkan Özlü, AK Parti 179. Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda gündeme getirilen talebin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından onaylandığını açıkladı.

Faruk Özlü yaptığı açıklamada, Konuralp'in Düzce'nin en önemli tarihi değerlerinden biri olduğuna dikkat çekerek, "Bugün güzel Düzce'mizin turizm yatırımları adına son derece önemli bir gelişmeyi paylaşmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Konuralp'te tarihi mirasımıza yakışır nitelikte bir müze yapılması ve kazı çalışmalarını tamamladığımız, İstanbul'a en yakın antik tiyatro olma özelliği taşıyan Konuralp Antik Tiyatrosu'nun restorasyonu için Sayın Cumhurbaşkanımızın onayını aldık" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür eden Başkan Özlü, "Şehrimiz ve tüm hemşehrilerimiz adına Cumhurbaşkanımıza en derin şükranlarımı sunuyorum. Saygıdeğer Cumhurbaşkanım, siz Düzce'yi seviyorsunuz, Düzce de sizi çok seviyor" dedi.

Düzce'nin turizm potansiyelini güçlendirecek projeler kapsamında hayata geçirilecek yeni müze ve antik tiyatro restorasyonuyla, Konuralp'e hem yerli hem de yabancı ziyaretçilerin ilgisi artacak. Yapılacak çalışmalarla birlikte Düzce'nin kültür ve tarih turizminde önemli bir destinasyon merkezi olacak. - DÜZCE

Kaynak: İHA

