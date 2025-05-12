Ebedi Barış Trabzon\'da Sahnelendi

İstanbul Devlet Tiyatrosunun "Ebedi Barış" oyunu, Trabzon'da izleyiciyle buluştu.

Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğünce düzenlenen 25. Uluslararası Karadeniz Tiyatro Festivali kapsamında Juan Mayorga'nın kaleme aldığı, Canan Şahin'in çevirisini yaptığı oyun, Haluk Ongan Sahnesi'nde sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

Rejisörlüğünü Yunus Emre Bozdoğan'ın yaptığı oyunda, iyilik ile kötülük, ahlaki değerler ve ebedi barışın sağlanabilir olup olmadığına dair ikilikler işleniyor.