ANKARA'da Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında şarkıcı Ebru Gündeş, konser verdi.
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın ev sahipliğinde, Atatürk Orman Çiftliği Doğal Yaşam Parkı'nda gerçekleşen konserde, Ebru Gündeş Ankaralı hayranlarıyla bir araya geldi. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında Ankara'da konser veren Gündeş, sahneye 10'uncu Yıl Marşı söyleyerek çıktı. Gündeş, hayranları tarafından yoğun ilgi görürken, konsere katılanlar keyif dolu bir gece yaşadı.
Son Dakika › Kültür Sanat › Ebru Gündeş, Cumhuriyet Bayramı'nda Ankara'da Konser Verdi - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?