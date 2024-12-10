Ebrunun Terapi Etkisi

Kültür Sanat

Ebru sanatçısı Meral Bıyık, ebrunun insanda terapi etkisi oluşturduğunu ve her zaman negatif enerjiyi aldığını bildirdi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı ebru sanatçısı Niğde Kültür ve Sanat Derneği Başkanı Meral Bıyık, dernek binasında gazetecilere yaptığı açıklamada, denge, ritim ve sabır sanatı ebruda ortaya çıkan eserin benzerinin mümkün olmadığını söyledi.

Yaklaşık 22 yıldır ebruyla uğraştığını belirten Bıyık, "Ebrunun sanatsal yanının haricinde terapi edici yanı da var. 1600'lü yıllara varan bu köklü sanatı icra etmeye başladığınızda dünyayla temasınız kesiliyor. Suyun her zaman için negatif enerjiyi aldığı bilinir. Kişinin o anki ruh hali kötüyse bu suya yansır. Renklerin bile tonu değişiyor. Sakin ve huzurlu olduğunuzda ise renkler dile geliyor. Suyla ilgilenme, su ile bütünleşme insanı rahatlatıyor." ifadelerini kullandı.

Sanatla uğraşan kişinin içinde aşk olması gerektiğine işaret eden Meral Bıyık, ebru sanatını çok sevdiğini ve bunu insanlara ulaştırmak için çalıştığını bildirdi.