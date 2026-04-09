Ecdada Hakaretler İçin Yasal Düzenleme Talebi

09.04.2026 20:06
Abdülhamit Kayıhan Osmanoğlu, ecdada yönelik hakaretlere karşı değerleri koruma kanunu çıkarılmasını istedi.

Devlet-i Aliye Ocakları Başkanı Abdülhamit Kayıhan Osmanoğlu, "Nasıl 5816 sayılı kanun varsa, aynı şekilde sayın devlet büyüklerimizden ricamız; değerleri koruma kanununun çıkarılmasıdır" dedi.

Çeşitli ziyaret ve temaslarda bulunmak üzere Muş'a gelen II. Abdülhamid Han'ın 4. kuşak torunu ve Devlet-i Aliye Ocakları Başkanı Abdülhamit Kayıhan Osmanoğlu, komedyen Tuba Ulu'nun bir gösterisinde Kanuni Sultan Süleyman hakkında kullandığı ifadeleri eleştirerek sert açıklamalarda bulundu.

Ecdada yönelik hakaret ve saygısızlıkların kabul edilemez olduğunu her fırsatta dile getirdiklerini belirten Osmanoğlu, bu tür söylemlerin neden hala devam ettiğini anlamakta güçlük çektiklerini ifade ederek, "Biz aslında bunu her fırsatta söylüyoruz. Neden hala bizim ecdadımıza hakaret ediyorsunuz? Neden ecdadımızı malzeme olarak görüyorsunuz? Bunu anlamak gerçekten çok zor. Yani her fırsatta biz bunu dile getiriyoruz. Diyoruz ki; bizim ecdadımız bugün sadece bizim değil, hepimizin. Diyoruz ya, biz kandan, siz candan torunsunuz. O yüzden bırakın artık ecdadımızla hakaret etmeyi, ecdadımızla dalga geçmeyi" dedi.

Yüzyıllar boyunca bu topraklarda mücadele eden ve hüküm süren bir geçmişe hakaret edilmesinin Türk milletine yakışmadığını dile getiren Osmanoğlu, mevcut yasal düzenlemelere benzer şekilde, değerleri korumaya yönelik yeni bir yasal çerçevenin oluşturulması gerektiğini ifade ederek, "Bugün 600 küsur yıl boyunca ecdadımız bu topraklarda savaşmış ve aynı zamanda hüküm sürmüştür. Siz bu insanlara hakaret ediyorsunuz, dalga geçiyorsunuz. Bu Türk milletine yakışmayan hareketlerdir. Biz diyoruz ki; hem dünyada hem ahirette, Allah huzurunda şikayetçiyiz ve şikayetçi olmaya da devam edeceğiz. Bugün gerçekten kanun var. Nasıl 5816 sayılı kanun varsa, aynı şekilde Sayın devlet büyüklerimizden ricamız; 'değerleri koruma kanunu"nun çıkarılmasıdır' ifadelerini kullandı.

Uzun süredir farklı platformlarda bu konuyu gündeme getirdiklerini belirten Osmanoğlu, hem dini değerlere hem de ecdada yönelik hakaretlerin önüne geçilmesi için caydırıcı bir düzenleme yapılmasının önemine dikkat çekti. Osmanoğlu, "Hem Efendimize kimse hakaret etmesin, tövbe haşa, hem de ecdadımıza kimse hakaret etmesin. Bu nedenle böyle bir kanunun çıkmasını devlet büyüklerimizden rica ediyoruz. İnşallah en kısa vakitte ecdadımıza hakaret edenler adalet huzurunda yargılansın istiyoruz. Çünkü bu bir değil, iki değil. Her fırsatta dedelerimize hakaret edilmesi gerçekten bizi rahatsız ediyor. Hem bizleri sevenler hem de ecdadımızı, dedelerimizi seven milletimiz bu durumdan ciddi şekilde rahatsız oluyor. Hatta yurt dışından dahi bizi arıyorlar: "Neden böyle yapıyorlar?" diye soruyorlar. Sizler bile kendi dedelerinize, ecdadınıza saygı duyarken, neden sizin milletiniz bunları hakaret ve dalga konusu yapıyor" diye konuştu.

Öte yandan, komedyen olarak tanınan Tuba Ulu hakkında, bir gösterisinde Osmanlı Devleti padişahlarından Kanuni Sultan Süleyman için söylediği hakaret içerikli sözleri nedeniyle İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.

Sosyal medya platformlarında yer alan videoda aleni olarak müstehcen sözleri yayınlayan ve bu sözlerle tarihi milli manevi değerlere hakaret ettiği tespit edilen Tuba Ulu, hakkında başlatılan soruşturma çerçevesince İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alındı. - MUŞ

Kaynak: İHA

