Üye Girişi
Ecdada vefa örneği "Sanayi Mektebi Müzesi"ne ziyaretçi ilgisi - Son Dakika

Ecdada vefa örneği "Sanayi Mektebi Müzesi"ne ziyaretçi ilgisi

15.01.2022 11:11
Ecdada vefa örneği "Sanayi Mektebi Müzesi"ne ziyaretçi ilgisi

Sivas'ta 2. Abdülhamid döneminde sanayi mektebi olarak inşa edilen, 58 yıl boyunca da cezaevi olarak kullanıldıktan sonra restore edilerek müzeye çevrilen asırlık yapıyı 6 ayda 25 bin ziyaretçi gezdi.

Sivas'ta 2. Abdülhamid döneminde sanayi mektebi olarak inşa edilen, 58 yıl boyunca da cezaevi olarak kullanıldıktan sonra restore edilerek müzeye çevrilen asırlık yapıyı 6 ayda 25 bin ziyaretçi gezdi.

Osmanlı dönemi padişahlarından 2. Abdülhamid döneminde Vali Reşit Akif Paşa tarafından 1902 yılında yetimler başta olmak üzere 5 ila 13 yaş arasındaki çocukların hayata kazandırılması için "Hamidiye Sanayi Mektebi" inşa edildi.

Mektep, 59 yıl bu amaca hizmet ettikten sonra 1961 yılında cezaevine dönüştürüldü ve 58 yıl da bu şekilde kullanıldı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca Cazibe Merkezleri Destekleme Programı'ndan aktarılan bütçeyle Sivas Valiliği tarafından 2019 yılında özgün mimarisine uygun şekilde restorasyon çalışmalarına başlanan asırlık yapı, 2021 yılı temmuz ayında müze olarak ziyarete açıldı.

Sivas Kültür AŞ Müzeler Müdürü uzman sanat tarihçi Fatih Mehmet Tanrıveren, AA muhabirine, sanayi mekteplerinin Osmanlı'nın son döneminde sanayileşmeyle birlikte ortaya çıkan kalifiye çalışan ihtiyacının karşılanması için kurulduğunu belirterek, "Aslında şimdiki meslek liselerinin temellerinin atıldığı bir okuldur burası. Müslüman ve gayrimüslim çocuklar burada 4 yıl boyunca yatılı olarak kalıp eğitim aldıktan sonra hayata kazandırılıyordu." dedi.

Sanayi mekteplerinin 1939 yılında sanat okuluna dönüştürüldüğünü anlatan Tanrıveren, Sivas'taki mektebin bu şekilde 22 yıl daha hizmet verdiğini, 1961 yılında ise dönemin Adalet Bakanlığınca cezaevine dönüştürüldüğünü söyledi.

58 yıl cezaevi olarak kullanıldı

Tanrıveren, 58 yıl da cezaevi olarak kullanılan yapının 2019 yılında başlanan restorasyonun ardından 2021'de müzeye dönüştürüldüğünü dile getirerek, şu bilgileri verdi:

"Müzemizin üst katında 3 ayrı odamız var. Burada öncelikle kronolojik olarak Abdülhamid Han döneminde nasıl kullanıldıysa heykel ve maketlerle canlandırılması var. İkinci odamızda 58 yıl cezaevi olarak kullanıldığı için dönemi anlatan hanımlar koğuşumuz var. Üçüncü odamızda ise Sivas'ın kültürü, etnografik objeleri nelerdir, bunlar sergilenip teşhir ediliyor."

Müzenin diğer kısımlarında kentin unutulmaya yüz tutmuş el sanatları kursları düzenlendiğini aktaran Tanrıveren, alt katta ise ziyaretçiler için kafeterya, fuaye alanı ve 50 kişilik konferans salonu oluşturduklarını kaydetti.

Sanayi Mektebi Müzesi'ni 6 ayda 25 bini aşkın kişinin ziyaret ettiğine dikkati çeken Tanrıveren, bu sayının 2022'de iki veya üç katına çıkacağını tahmin ettiklerini sözlerine ekledi.

Ziyaretçilerden İsmail Yıldız da Şanlıurfa'dan Sivas'a gezmeye geldiğini, müzeyi çok beğendiğini dile getirerek, "Ecdadımızın izlerini bu müzede görmek beni çok duygulandırdı. Burası ecdadımızın en zor dönemde dahi üreterek ayakta kaldığının en önemli göstergesi. Herkesi sanayi mektebinin ruhunu yaşamak için buraya davet ediyorum." ifadelerini kullandı.

Müzede kentin kültürünün yansıtıldığı objelerin bulunduğu kısmı çok beğendiğini anlatan Kübra Tecer ise "Aynı zamanda cezaevi olarak da kullanılmış. Hem çok etkileyici hem de büyüleyici bir havası var. Herkesin görmesini tavsiye ederim." diye konuştu.

YORUMLAR
500

Hamidiye, Osmanlı, Cezaevi, Sivas, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat Ecdada vefa örneği 'Sanayi Mektebi Müzesi'ne ziyaretçi ilgisi - Son Dakika


Dekoltesini montla kapatan Gonca Vuslateri, sahne kıyafetleri hakkında yorumlarda bulunan İzzet Yıldızhan'ı tiye aldı Dekoltesini montla kapatan Gonca Vuslateri, sahne kıyafetleri hakkında yorumlarda bulunan İzzet Yıldızhan'ı tiye aldı         
11:51
Enes Kara'nın intiharıyla ilgili Bakan Derya Yanık'tan ilk açıklama geldi: Tipik bir iletişimsizlik görüyoruz Enes Kara'nın intiharıyla ilgili Bakan Derya Yanık'tan ilk açıklama geldi: Tipik bir iletişimsizlik görüyoruz         
11:49
Güvenlik görevlisi karısını öldürüp son kurşunu kendine sıktı! Olayın perde arkasından kıskançlık çıktı Güvenlik görevlisi karısını öldürüp son kurşunu kendine sıktı! Olayın perde arkasından kıskançlık çıktı         
11:18
Hamile eşinin üzerinde sigara söndürüp bıçakla yaraladığı talihsiz kadın, beyin kanaması geçirdi Hamile eşinin üzerinde sigara söndürüp bıçakla yaraladığı talihsiz kadın, beyin kanaması geçirdi         
10:51
İstanbul'da skandal! Evine temizlik için çağırdığı kadın, üstünü değiştirirken tecavüz etti İstanbul'da skandal! Evine temizlik için çağırdığı kadın, üstünü değiştirirken tecavüz etti         
10:24
MasterChef'ten komik anlar! Sandalyesi kırılan Somer Sivrioğlu yere düştü MasterChef'ten komik anlar! Sandalyesi kırılan Somer Sivrioğlu yere düştü         
10:10
Kediye çarpmamak için manevra yaptı, bariyerlere vurdu: 1 ölü, 3 yaralı Kediye çarpmamak için manevra yaptı, bariyerlere vurdu: 1 ölü, 3 yaralı         
09:08
Acun Ilıcalı, hediyelere boğdu! MasterChef Türkiye şampiyonuna iki ödül birden verdi Acun Ilıcalı, hediyelere boğdu! MasterChef Türkiye şampiyonuna iki ödül birden verdi         
09:02
Aleyna'nın şüpheli ölümünde davanın seyrini değiştirecek gelişme! Aleyna'nın şüpheli ölümünde davanın seyrini değiştirecek gelişme!         
17:52
Eski başkan 2,5 milyon dolara almıştı, yeni başkan 1,5 milyon dolara satıyor Eski başkan 2,5 milyon dolara almıştı, yeni başkan 1,5 milyon dolara satıyor         
17:14
SSK ve Bağ-Kur emeklilerine iyi haber! Maaşınızı hafta sonu veya resmi tatilde de alabileceksiniz! SSK ve Bağ-Kur emeklilerine iyi haber! Maaşınızı hafta sonu veya resmi tatilde de alabileceksiniz!         
15:55
"Ailem beni burada kalmaya zorluyor" deyip intihar etmişti! Enes Kara'nın annesi: Yobazlık ve gericilikle itham edildik "Ailem beni burada kalmaya zorluyor" deyip intihar etmişti! Enes Kara'nın annesi: Yobazlık ve gericilikle itham edildik         
15:28
Bakan Varank, Şahan Gökbakar'ın yangın söndürme araçlarıyla ilgili tepkisine 10 gün sonra yanıt verdi Bakan Varank, Şahan Gökbakar'ın yangın söndürme araçlarıyla ilgili tepkisine 10 gün sonra yanıt verdi         
14:42
Tantunicinin yaptığına bakın! Çöpe atılan biberleri, insanlara yedirmek için tek tek topladılar Tantunicinin yaptığına bakın! Çöpe atılan biberleri, insanlara yedirmek için tek tek topladılar         
14:32
Kayınbiraderinin doğum günü partisine katılan Beren Saat, transparan kıyafetiyle ilgi odağı oldu Kayınbiraderinin doğum günü partisine katılan Beren Saat, transparan kıyafetiyle ilgi odağı oldu         
14:06
Son Dakika: Ünlü sanatçı Bülent Ersoy'a şemsiye tutan Anıtkabir komutanı ve takım komutanı görevinden alındı Son Dakika: Ünlü sanatçı Bülent Ersoy'a şemsiye tutan Anıtkabir komutanı ve takım komutanı görevinden alındı         
12:46
Son Dakika! "Erdoğan'ın adaylığını 3. kez kabul ederlerse YSK üyelerini afişe ederiz" demişti! Selçuk Özdağ hakkında soruşturma başlatıldı Son Dakika! "Erdoğan'ın adaylığını 3. kez kabul ederlerse YSK üyelerini afişe ederiz" demişti! Selçuk Özdağ hakkında soruşturma başlatıldı         
12:17

Son Dakika Haberleri
11:23 Yusuf Yazıcı bombası patladı! Sağlık kontrolünden geçti, işte yeni takımı
11:18 Doğumdan sonra kucağına getirilen bebekteki değişim anneyi harekete geçirdi, hemen hastane yönetimine koştu
11:07 Omuz atma tartışması kanlı bitti! Döve döve metrelerce sürüklediği genci silahla vurdu
11:06 Fulya ile Umudun Olsun programında Demet Akalın sürprizi! Böbrek nakli olan genç kıza yardım sözü verdi
11:05 Yolda yaralanan vatandaşa ilk müdahaleyi Canan Kaftancıoğlu yaptı!
10:50 Hamile eşinin üzerinde sigara söndürüp bıçakla yaraladığı talihsiz kadın, beyin kanaması geçirdi
10:49 Denizin toprağını kazan bilim insanları, tesadüfen 60 milyon balığın bulunduğu yuvayı keşfetti
10:48 Fenerbahçe'de İsmail Kartal'ın hedefi belli oldu: 1 haftada 9 puan
10:39 Çığlık sesleri yürek parçaladı! Otomobilin kaygan yolda kaza yaptığı anlar kamerada
10:24 Düğünde damadın genç kıza attığı bakış olay olmuştu! Olayın perde arkası ortaya çıktı
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.01.2022 11:55:38. #1.12#
SON DAKİKA: Ecdada vefa örneği "Sanayi Mektebi Müzesi"ne ziyaretçi ilgisi - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement