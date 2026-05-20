Edirne Bienali: Sanat ve Tarih Buluşuyor

20.05.2026 09:59
Edirne'de 'Köprüler' temasıyla ilk bienal 21 Mayıs'ta başlıyor, 213 sanatçı eser sergileyecek.

Edirne Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, 21 Mayıs-28 Haziran tarihleri arasında gerçekleştirilecek bienal kapsamında, 23 ülkeden 213 sanatçı kentin tarihi ve kamusal mekanlarında eserlerini sergileyecek.

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Edirne Valiliği, Edirne Belediyesi ve Trakya Üniversitesi destekleriyle Resim Heykel Müzeleri Derneği ile Yaratıcı Çocuklar Derneği öncülüğünde düzenlenen bienal, kentin tarihsel dokusunu çağdaş sanatla buluşturacak.

"Köprüler" temasıyla hazırlanan bienal, geçmiş ile bugün, yerel ile evrensel, gelenek ile çağdaş üretim arasında kurulan ilişkileri sanat aracılığıyla görünür kılmayı amaçlıyor.

Didem Çapa koordinasyonunda gerçekleştirilen bienalin küratör ekibinde Atilla Güllü, Coşar Kulaksız, Fırat Arapoğlu, Görkem Kızılkayak, Gu Zhenqing, İsmail Erim Gülaçtı, Irina Batkova ve Songül Güneş Gültekin yer alıyor.

Program kapsamında sergiler, performanslar, söyleşiler ve atölyeler düzenlenecek.

Fotoğraf, yeni medya, heykel, performans ve yapay zeka gibi farklı disiplinlerden eserlerin yer alacağı bienalde hafıza, göç, teknoloji, ekoloji, sınır ve toplumsal dönüşüm gibi güncel konular ele alınacak.

Bienal rotası, Edirne'nin tarihi ve kamusal alanlarına yayılacak.

2. Bayezid Külliyesi Sağlık Müzesi, Ekmekçizade Ahmet Paşa Kervansarayı, Ali Paşa Çarşısı, Karaağaç Gar Binası, Tarihi Gümrük Karakolu ile Meriç ve Tunca nehirleri üzerindeki tarihi köprüler bienal mekanları arasında yer alacak.

Dans performansları, konserler, açık hava projeleri ve çocuklara yönelik etkinliklerle kentin gündelik yaşamının sanatla buluşturulması hedefleniyor.

