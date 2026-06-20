Edirne Caz Festivali Coşkuyla Devam Ediyor

Edirne'de bu yıl ikincisi düzenlenen Uluslararası Trakya Caz Festivali, müzisyen Sibel Köse'nin konseriyle sürdü.

Festivalin ikinci gününde tarihi Ekmekçizade Ahmet Paşa Kervansarayı'nda Köse sahne aldı. Edirne Bianeli'nin de devam ettiği tarihi mekanda Köse, çeşitli caz eserleri seslendirdi.

Konsere gelenler aynı zamanda bianel kapsamında sergilenen eserleri inceleme fırsatı da buldu.

Edirne Kültür ve Turizm Müdürü Kemal Soytürk, gazetecilere, Sibel Köse ve ekibinin müzikseverlere birbirinden güzel eserler sunduğunu söyledi.

Festivalin kendi dinleyicisini beraberinde getiren bir kitlesi olduğunu belirten Soytürk, "Trakya Kültür, Sanat ve Eğitim Vakfı (TRAKSEV) Yönetim Kurulu Başkanı Serkan Çağrı'nın organizasyonu, Edirne Valiliği ev sahipliğinde, Edirne Valimiz Sayın Yunus Sezer'in destekleriyle Halkbank ile Kültür ve Turizm Bakanlığının katkılarıyla gerçekleşen festival ilgiyle yürüyor. Kentin tüm dinamiklerini misafirlerimize sunuyoruz." dedi.

TRAKSEV Yönetim Kurulu Başkanı ve klarnet virtüözü Serkan Çağrı da festivalin kentin çok renkli kültür mozaiğine çok yakıştığını dile getirdi.

Çok sayıda müzikseverin kente festivali izlemeye geldiğini anlatan Çağrı, şöyle devam etti:

"Festival, şehrin kültür ve turizmine katkıda bulunuyor. Festivalin ikinci günündeyiz ve yarın festivalin son günü. Homeland olarak bizler sahneye çıkacağız ve kapanışı yapacağız. İlk gün Anıl Şallıel konseriyle yapmıştık muhteşem bir konserdi. Tarihi bir mekandayız ve burada bulunmaktan çok mutluyuz. Tarih ve müzik aynı sahnede buluştu. Yarın gerçekleşecek konserimize de tüm müzikseverleri bekliyoruz."

Uluslararası Trakya Caz Festivali, yarın gerçekleşecek konserin ardından sona erecek.