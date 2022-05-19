Edirne'de 1919 kişi aynı anda halay çekti - Son Dakika
Üye Girişi

Edirne'de 1919 kişi aynı anda halay çekti

19.05.2022 21:39

Edirne'de 1919 kişi aynı anda halay çekti Edirne'de 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları çerçevesinde düzenlenen etkinlikte 1919 kişi aynı anda halay çekti.

Edirne'de 1919 kişi aynı anda halay çekti

EDİRNE - Edirne'de 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları çerçevesinde düzenlenen etkinlikte 1919 kişi aynı anda halay çekti.

Edirne Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından kentin en işlek noktalarından birisi olan Saraçlar Caddesi'nde düzenlenen etkinliğe katılanlar gönüllerince eğlendi, oyun havaları eşliğinde göbek attı.

Atatürk'ün Samsuna çıktığı tarih olan 19 Mayıs 1919'dan esinlenerek anlamlı hale getirilmesi planlanan etkinlikte 1919 kişi aynı anda halay çekti. 7'den 70'e etkinliğe katılan herkes hem halay çekti, hem de bu anlamlı günü coşkulu şekilde kutlamış oldu.

Halk oyunları ekipleri ve vatandaşların katıldığı etkinlikte, Saraçlar Caddesi'nde bir araya gelen 1919 vatandaş, saatler 19.19'u gösterdiğinde aynı anda el ele vererek halay çekti.

"Küçük büyük herkes kutlamalara katıldı"

Salgın nedeniyle uzun süredir kutlamaların yapılmadığını hatırlatan Rumeli Kültür ve Folklor Derneği Başkanı Ahmet Dörtler, "Halkın içinde bir coşku oluştu. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nda bir araya gelme fırsatı bulduk. Bir anda açık alanlarda maskenin kalkması da halkın yoğun ilgisine sebep oldu. Bugün burada çok güzel bir kutlama oldu. Küçük büyük herkes kutlamalara katıldı. Şehrimize ve bayramımıza yakışır bir kutlama yaptık. Daha önce yaptığımız toplantılarda gençlik spor müdürlüğümüzün isteği üzerine 1919 kişinin aynı anda kasap oyunu oynamasını hedeflemiştik. Biz bu sayıya ulaştık. Çok yoğun bir ilgi vardı. Çok güzel bir program oldu" dedi.

Almanya'dan Edirne'ye gezmeye gelen vatandaşlardan Cemile Artim, "Çok güzel eğlendik. İyi ki gelmişim. Keşke burada yaşayabilseydim. Çok eğlendik oynadık. Bayram coşkusunu yaşadık" dedi.

Edirne'de 1919 kişi aynı anda halay çekti
Edirne'de 1919 kişi aynı anda halay çekti
Edirne'de 1919 kişi aynı anda halay çekti
Edirne'de 1919 kişi aynı anda halay çekti

YORUMLAR
500
Elazığ'da fener alayı yürüyüşü düzenlendi Elazığ'da fener alayı yürüyüşü düzenlendi Çankırı'da iki yıllık pandemi sürecinin ardından 19 Mayıs coşkusu Çankırı'da iki yıllık pandemi sürecinin ardından 19 Mayıs coşkusu
Kaynak: İHA

Mustafa Kemal Atatürk, gençlik, Edirne, Mayıs, Kültür Sanat, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Edirne'de 1919 kişi aynı anda halay çekti - Son Dakika


Son Dakika
21:25 Taliban kadınların televizyona yüzlerini örtmeden çıkmalarını yasakladı
21:23 İBB'nin 19 Mayıs konseri tepki çekti! Ümit Özdağ, İmamoğlu'na sert sözlerle yüklendi: Atatürk yüzüne bakar mı senin?
20:57 Anadolu Efes Euroleague'de finale yükseldi: 77-74
20:56 Görevden alınan AKP'li Cahit Özkan'dan açıklama: Affımı istirham ettim
20:33 Türkiye'de 4 can kaybı, bin 485 yeni vaka
20:24 Cahit Özkan'ın yerine getirilen Yılmaz Tunç kimdir?
19:27 AK Parti'de görevden alınan Grup Başkanvekili Cahit Özkan'ın yerine Bartın Milletvekili Yılmaz Tunç getirildi
19:25 Gençlik bayramında gençlerle buluşan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu: Hangi görüşte olursa olsun düşünce suçu diye bir şey olamaz
19:20 AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan görevden alındı: BAE açıklamaları partisinin tepkisini çekmişti
19:17 DEVA Partisi Gaziantep'te afiş yasağını böyle deldi: İl başkanı afişleri sırtına asarak sokak sokak gezdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.05.2022 21:49:36. #1.13#
SON DAKİKA: Edirne'de 1919 kişi aynı anda halay çekti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement