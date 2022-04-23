Edirne'de 23 Nisan coşkusu - Son Dakika
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Edirne'de 23 Nisan coşkusu

23.04.2022 18:50

Edirne'de 23 Nisan coşkusu 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın 102. yılı Edirne'de coşkuyla kutlandı.

Edirne'de 23 Nisan coşkusu

EDİRNE - 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın 102. yılı Edirne'de coşkuyla kutlandı.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Edirne'nin Saraçlar Caddesinde kurulan stantlarda çeşitli etkinliklerle kutlandı. Okulların Halk Oyunları ve çeşitli dans gösterileri ile devam eden Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, çocuk gösterileriyle coşku içinde kutlandı.

Edirne'de birçok okuldan katılım sağlayan öğrencilerin hazırladığı gösteriler canlandırıldı. Gösteri izleyiciler tarafından büyük beğeni toplarken, etkinlik alan çocukların oyunları ile renkli görüntülere sahne oldu. Organizasyonda minik öğrenciler müzik eşliğinde oyun havaları oynarken, veliler ise cep telefonlarıyla çocuklarını çekebilmek için adeta birbirleriyle yarıştı. Bazı veliler çocukları sahnede oynarken kendileri de yerlerinde oynayarak eşlik etti.

Törenler çeşitli etkinliklerle kutlanarak devam etti.

Edirne'de 23 Nisan coşkusu
Edirne'de 23 Nisan coşkusu
Edirne'de 23 Nisan coşkusu
Edirne'de 23 Nisan coşkusu

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ÇORUM'DA DAVULCU PALYAÇO ÇOCUKLARI EĞLENDİRDİ ÇORUM'DA DAVULCU PALYAÇO ÇOCUKLARI EĞLENDİRDİ 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlanıyor 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlanıyor

Ulusal Egemenlik, 23 Nisan, Edirne, Çocuk, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Kültür Sanat Edirne'de 23 Nisan coşkusu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Edirne'de 23 Nisan coşkusu - Son Dakika
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