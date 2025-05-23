Edirne'de Fetih Kutlamaları Başladı - Son Dakika
Üye Girişi
Kültür Sanat

Edirne'de Fetih Kutlamaları Başladı

23.05.2025 17:20
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul'un Fethi'nin 572. yıl dönümü, Edirne'de etkinliklerle kutlanıyor. Mevlit, konser ve helva ikramı yapıldı.

EDİRNE'de İstanbul'un Fethi'nin 572'nci yıl dönümü kutlamaları kapsamında düzenlenen, 2 gün sürecek 'İstanbul'un Fethi Edirne'den Başlar' etkinlikleri, mevlit okunması, Helva-i Hakani (Hakan Helvası) ikramı ve Jandarma Genel Komutanlığı Mehteran Birliği'nin Selimiye Camisi meydanındaki konseriyle başladı.

Edirne Valiliği tarafından İstanbul'un fethinin 572'nci yıl dönümü kapsamında, 23-24 Mayıs tarihleri arasında 'İstanbul'un Fethi Edirne'den Başlar' programı düzenlendi. Cumartesi günü, Selimiye Camisi üzerinde fethin üç boyutlu gösterimi ve fetih yürüyüşünün de yapılacağı etkinlikler, bugün Eski Cami'de Kur'an-ı Kerim okunması ve mevlit programıyla başladı. Mevlit programının ardından cuma namazı çıkışı vatandaşlara Helva-i Hakani (Hakan Helvası) dağıtımı yapıldı. Selimiye Camisi meydanında da Jandarma Genel Komutanlığı Mehteran Birliği konser verdi. Konseri Edirne Valisi Yunus Sezer, kamu kurum ve kuruluş ile siyasi parti temsilcileri ve çok sayıda vatandaş izledi. Konserde; Devlet Marşı, Yelkenler Biçilecek, Mehterhane-i Hakani Marşı, Fetih Marşı, Çıkayım Gideyim Urum Eline, Estergon Kal'ası ve Ölürüm Türkiye'm gibi eserler çalındı.

'FETİH KUTLAMALARINI EDİRNE'DEN BAŞLATIYORUZ'

Konser sonrası konuşan Vali Sezer, heyecanla beklenen fetih kutlamalarını bu sene Edirne'den başlattıklarını belirterek, "Fethin, 572'nci yıldönümü. Şu anda içinde bulunduğumuz mekan, gerçekten de dünyanın en değerli, en önemli noktalarından bir tanesi. Çünkü önümüzde Eski Cami; fetih duasının yapılarak, fetih ordusunun Fatih Sultan Mehmet Han önderliğinde, komutanlığında İstanbul'a doğru yol aldığı bir mekan. Arkamızda ise ebediyete kadar silinmeyecek ve hem İslam dünyasında hem de bu coğrafyada bir mühür gibi duran Selimiye ve Mimar Sinan duruyor. Edirne'miz gerçekten de çok önemli bir şehir; her alanıyla, her yönüyle, her noktasıyla çok önemli bir şehir. Bu şehrin, bu ülkeye, İslam alemine, bu devlete kattıklarını bir kere daha hatırlamak için bu sene İstanbul'un fethini Edirne'den başlatıyoruz. Bugün arkamızda Jandarmamızın muhteşem mehter ekibini dinledik, Allah onlardan razı olsun, Edirne'miz adına teşekkür ediyoruz" dedi.

'GELECEK NESİLLERE EDİRNE'NİN ÖNEMİNİ ANLATMA PROGRAMI'

Cumartesi günü kentte fetih yürüyüşünün canlandırılacağını söyleyen Vali Sezer, "Yarın aynı coşkuyu devam ettireceğiz. Şahi toplarıyla beraber hem Meriç Köprüsü'nde hem de burada yaklaşık bin levent ve yeniçeri kıyafetiyle fetih yürüyüşünü canlandıracağız. Ardından yine bu meydanda fetih konserleriyle, mehter konseriyle hem jandarma bandomuzu hem ekibimizi dinleyeceğiz hem de bu toprakların evladı Serkan Çağrı'nın fetih ve Balkanlar'la ilgili konserini dinleyeceğiz. Bu, bizim gelecek nesillere bir vesileyle Edirne'nin önemini anlatmak, bizim de tekrar hatıralarımızı ve Edirne'nin önemini tazeleme, hatırlama adına bir programdır. Emeği geçen bütün arkadaşlarımıza teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

Haber - Kamera: Olgay GÜLER - Umut IŞIK - Batuhan SEVER/ EDİRNE,

Kaynak: DHA

Kültür Sanat, İstanbul, Edirne, Kültür, Sanat, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Edirne'de Fetih Kutlamaları Başladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Atatürk portresini yere yatay koydular, sonrasında olanlar duygulandırdı Atatürk portresini yere yatay koydular, sonrasında olanlar duygulandırdı
Eşinin kendisini aldattığından şüphelendiği kişiyi bıçaklayıp, teslim oldu Eşinin kendisini aldattığından şüphelendiği kişiyi bıçaklayıp, teslim oldu
“Uzun ömrün olsun“ diyerek balığı denize attı, bakın sonra ne yaşandı "Uzun ömrün olsun" diyerek balığı denize attı, bakın sonra ne yaşandı
NBA yıldızından Fenerbahçe Beko ve Anadolu Efes’e yeşil ışık NBA yıldızından Fenerbahçe Beko ve Anadolu Efes'e yeşil ışık
Trump’ın Eğitim Bakanlığı’nı kapatma kararına federal yargıç engeli Trump'ın Eğitim Bakanlığı'nı kapatma kararına federal yargıç engeli
Beşiktaş’a kötü haber 1 dakika bile oynamadan gidiyor Beşiktaş'a kötü haber! 1 dakika bile oynamadan gidiyor
UEFA Avrupa Ligi’nde sezonun golü Galatasaray’ın milli yıldızından UEFA Avrupa Ligi'nde sezonun golü Galatasaray'ın milli yıldızından
‘Dur’ ihtarına uymayıp kaçtı, yakalanınca çağırdığı arkadaşlarıyla polise hakaret ve tehditler savurdu ‘Dur’ ihtarına uymayıp kaçtı, yakalanınca çağırdığı arkadaşlarıyla polise hakaret ve tehditler savurdu
TBMM önünde silah sesleri Defalarca ateş açtı TBMM önünde silah sesleri! Defalarca ateş açtı
Yüksel Yıldırım’dan Galatasaray’ın yıldızına telefon: Bize gel, Avrupa’da oyna Yüksel Yıldırım'dan Galatasaray'ın yıldızına telefon: Bize gel, Avrupa'da oyna
Türkiye’de ölen İngiliz turistin “kalbi çalındı“ iddiası Bakanlıktan açıklama var Türkiye'de ölen İngiliz turistin "kalbi çalındı" iddiası! Bakanlıktan açıklama var

17:40
Özel, salı gününe kadar süre tanıdı: Sayıştay’ın işlem yapın dediği AK Partili belediyeleri açıklayacağım
Özel, salı gününe kadar süre tanıdı: Sayıştay'ın işlem yapın dediği AK Partili belediyeleri açıklayacağım
15:49
Bahçeli’den Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “Tekrar aday olma derdim yok“ sözlerine itiraz
Bahçeli'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Tekrar aday olma derdim yok" sözlerine itiraz
15:46
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye’nin doğurganlık hızı tarihte ilk kez 1.48’e geriledi, bu bir felaket
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye'nin doğurganlık hızı tarihte ilk kez 1.48'e geriledi, bu bir felaket
15:10
Zincir markette çalışan genç kız, yaşadıklarına daha fazla dayanamadı
Zincir markette çalışan genç kız, yaşadıklarına daha fazla dayanamadı
14:04
Kurban Bayramı tatili uzatılacak mı Karar verildi
Kurban Bayramı tatili uzatılacak mı? Karar verildi
23:59
DMM ’’Türkiye’nin İsrail ile ticareti devam ediyor’’ iddiasını yalanladı
DMM ''Türkiye'nin İsrail ile ticareti devam ediyor'' iddiasını yalanladı
23:50
Trump’ın Güney Afrika’daki ’soykırımın’ kanıtı olarak gösterdiği görüntüler Kongo’da çekilmiş
Trump'ın Güney Afrika'daki 'soykırımın' kanıtı olarak gösterdiği görüntüler Kongo'da çekilmiş
23:40
Galatasaray taraftarını yıkan Victor Osimhen gelişmesi
Galatasaray taraftarını yıkan Victor Osimhen gelişmesi
23:18
Hastane, İnan Kıraç’ın kaçırıldığını yalanladı: Kendi isteğiyle ayrıldı
Hastane, İnan Kıraç'ın kaçırıldığını yalanladı: Kendi isteğiyle ayrıldı
22:54
Aboubakar’dan Süper Lig’in devine mesaj: En az 3-4 sezon daha oynarım
Aboubakar'dan Süper Lig'in devine mesaj: En az 3-4 sezon daha oynarım
22:37
İş insanı İnan Kıraç hastane önünden kaçırıldı iddiası
İş insanı İnan Kıraç hastane önünden kaçırıldı iddiası
22:30
Damien Comolli’den açıklama: Opsiyonunu kullanmayacağız, Fenerbahçe’ye dönecek’’
Damien Comolli'den açıklama: Opsiyonunu kullanmayacağız, Fenerbahçe'ye dönecek''
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.05.2025 17:49:47. #7.13#
SON DAKİKA: Edirne'de Fetih Kutlamaları Başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.