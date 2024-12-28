Edirne\'de Gazi Mihal Hamamı Yenileniyor

Kültür Sanat

Edirne'de Gazi Mihal Hamamı'nın ihyası için başlatılan restorasyon çalışmaları devam ediyor.

Vali Yunus Sezer'in talimatıyla şubat ayında çalışmalara başlayan ekipler, ilk olarak tarihi yapının çevre temizliğini yaptı.

Kapıkule Sınır Kapısı yolu üzerindeki 600 yıllık hamamın içi ve bahçesinde gerçekleştirilen temizlik çalışmalarının ardından kazılara başlanırken, bu süreçte toprak altında kalan pek çok yapıya ulaşıldı.

Erken dönem Osmanlı mimarisinin en önemli hamamlarından olan yapının dış cephe, çatı ve iç kısmındaki restorasyon çalışmaları eş zamanlı devam ediyor.

Hamamda incelemede bulunan Vali Sezer, çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Sezer'e ziyaretinde Vali Yardımcısı ve İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Eyyüp Batuhan Ciğerci, İl Kültür ve Turizm Müdürü Kemal Soytürk ve Edirne Vakıflar Bölge Müdürü Ahmet Saraç eşlik etti.

"Edirne'nin vitrini sayılacak bir yer"

Sezer, gazetecilere yaptığı açıklamada, hamamın kentin önemli tarihi yapılarından biri olduğunu söyledi.

Kent merkezinin girişinde bulunan hamamın Kapıkule'den yurda giriş yapanları karşıladığını belirten Sezer, "Edirne'nin vitrini sayılacak bir yer olarak görülüyor. Maalesef uzun yıllar bakımsızlık ve atıl kalmaktan dolayı yıkılmış. Sedde çalışmaları nedeniyle hamamın bazı bölümlerinin bulunduğu alana yol yapılmış." dedi.

Sezer, Edirne Vakıflar Bölge Müdürlüğü koordinasyonunda hamamda kazı çalışmaları gerçekleştirildiğini ve önemli yapılara ulaşıldığını bildirdi.

Edirne'ye değer katacak bir çalışma yürütüldüğünün altını çizen Sezer, şunları kaydetti:

"Gazi Mihal Hamamı, hamamcılık açısından çok ender tarihi eserlerden biri. Hem kadınlar hem erkekler bölümüyle mimari açıdan çok önemli bir eser. Çok kısa sürede restore edip tarihte ihtişamlı dönemindeki gibi yerini alacak. Hamamın önünde Gazi Mihal Köprüsü ve ileride Gazi Mihal Camisi var. Buralarda çevre düzenlemesi yapacağız ve bir bütünlük arz edecek. Hamam, köprü ve cami şeklinde burayı külliye gibi düzenleyeceğiz. Hem Edirne'miz hem de Bulgaristan tarafından gelenleri karşılayan bir vitrin haline gelecek."

Gazi Mihal Hamamı

Tunca Nehri kıyısında yer alan hamam, Osmanlı'nın kuruluş döneminde büyük hizmetlerde bulunmuş akıncı ailesi Mihaloğulları'ndan Gazi Mihal Bey tarafından 1422 yılında inşa ettirildi.

Kesme taş ve tuğla malzemeden yapılan hamamın duvarları orijinal halini koruyor.

Gazi Mihal Bey Camisi ve İmaret Köprüsü ile külliye halinde bulunan hamam, Rusların 1829'da Edirne'yi işgalinin ardından tamamen kapatıldı.