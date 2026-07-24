Edirne\'de Gönül Sofrası Etkinliği

Edirne Valiliği Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'nca cuma namazı çıkışında vatandaşlara pilav, ayran ve helva dağıtıldı. Etkinliğe Vali Yardımcısı Güher Sinem Büyüknalçacı ile kentte görev yapan kadın muhtarlar da katıldı.

Edirne Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından yürütülen "Paylaşmanın Bereketi Gönül Sofrası" projesi çerçevesinde, Gülşeni Aşık Efendi Dergahı'nda bu hafta kadın yöneticiler vatandaşlarla bir araya geldi. Cuma namazının ardından kurulan gönül sofrasında vatandaşlara pilav ve ayran ikram edildi.

Toplumsal dayanışma ve paylaşma kültürünün güçlendirilmesi amacıyla sürdürülen proje çerçevesinde gerçekleştirilen etkinlikte hazırlanan ikramların dağıtımına katılan Vali Yardımcısı Güher Sinem Büyüknalçacı, vatandaşlarla sohbet ederek hayırlı cumalar diledi. Etkinlikte vakıf müdürü Tezcan Fidan da yer aldı.

Projenin sosyal yardımlaşma ruhunun nasıl aktarıldığını gösteren bir uygulama olduğunu ve 6 yıldır her hafta cuma günleri devam ettiğini belirten Vali Yardımcısı Güher Sinem Büyüknalçacı, vatandaşların yardımıyla oluşturulan bu oluşumu yine vatandaşlarla paylaştıklarını ifade etti. Katkıda bulunanlara ve emeği geçenlere teşekkürlerini sunan Büyüknalçacı, Edirne ile bir kez daha gurur duyduğunu söyledi.

Hayırseverlerin destekleriyle gerçekleştirilen "Paylaşmanın Bereketi Gönül Sofrası" projesinin her hafta cuma günü gerçekleştirilmeye devam edeceği belirtildi.