Edirne'de Helva Sohbetleri Geleneği - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Edirne'de Helva Sohbetleri Geleneği

Edirne\'de Helva Sohbetleri Geleneği
05.03.2026 11:32
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Edirne Valiliği, Selimiye Meydanı'nda helva sohbetleri ile Osmanlı geleneğini sürdürüyor.

Edirne Valiliğince Selimiye Meydanı'nda kurulan "Ramazan Sokağı"nda Osmanlı geleneği helva sohbetleri gerçekleştirildi.

Etkinlik çadırında düzenlenen programda sanat yönetmeni Murat İçkır, semazen ekibiyle birlikte vatandaşlarla buluştu.

Programda konuşan İçkır, insan hayatının Mevlana'nın "Hamdım, piştim, yandım" sözüyle anlam kazandığını belirterek, helvanın da pişirilme sürecinin ardından gerçek lezzetine ulaştığını ifade etti.

Helva sohbetleri geleneğinin Osmanlı döneminden bu yana sürdürülen önemli kültürel buluşmalardan biri olduğunu dile getiren İçkır, bu tür etkinliklerin toplumda birlik ve dayanışma duygularını güçlendirdiğini söyledi.

Etkinlikte ney dinletisinin ardından sema gösterisi sunuldu. Vatandaşlar programa ilgi gösterdi.

Osmanlı döneminden günümüze ulaşan helva sohbetleri, özellikle kış aylarında düzenlenen sosyal ve kültürel buluşmalar olarak biliniyor.

Anadolu mutfak kültürünün önemli unsurlarından helva, bu sohbetlerde yalnızca bir ikram değil, aynı zamanda birlik, paylaşım ve dayanışmanın simgesi olarak yer alıyor.

Osmanlı Devleti'ne başkentlik yapmış Edirne'de ise bu gelenek, tarihsel ve kültürel mirasın etkisiyle şehir yaşamında önemli bir yer tutuyor.

Helva sohbetleri, günümüzde çeşitli kültürel etkinliklerle yaşatılmaya devam ediyor.

Kaynak: AA

Edirne Valiliği, Yerel Haberler, Kültür Sanat, Etkinlikler, Osmanlı, Edirne, Kültür, Sanat, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Edirne'de Helva Sohbetleri Geleneği - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
28 yıl sonra gündem olan görüntü Bunların olacağını nereden bilsinler 28 yıl sonra gündem olan görüntü! Bunların olacağını nereden bilsinler
Galatasaray, UEFA’nın verdiği cezaya itiraz etti Galatasaray, UEFA'nın verdiği cezaya itiraz etti
Taşın üstüne çıkıp ülkesinin erkeklerine meydan okudu Taşın üstüne çıkıp ülkesinin erkeklerine meydan okudu
ABD savaşın ilk 4 gününde 2 milyar dolarlık askeri ekipman kaybetti ABD savaşın ilk 4 gününde 2 milyar dolarlık askeri ekipman kaybetti
Irak, hava sahasının kapalı kalma süresini 3 gün daha uzattı Irak, hava sahasının kapalı kalma süresini 3 gün daha uzattı
Dünya devine büyük şok 3-0 maç kazanıp elendiler Dünya devine büyük şok! 3-0 maç kazanıp elendiler

11:23
İran’a ait bir İHA, Azerbaycan’ın Nahçıvan bölgesini vurdu
İran'a ait bir İHA, Azerbaycan'ın Nahçıvan bölgesini vurdu
11:06
EuroLeague’den Fenerbahçe Beko’ya şok ceza
EuroLeague'den Fenerbahçe Beko'ya şok ceza
10:55
Eşel mobile rağmen akaryakıta çifte zam İşte yeni fiyatlar
Eşel mobile rağmen akaryakıta çifte zam! İşte yeni fiyatlar
10:00
Savaşta gerilim tırmanırken Çin’den beklenen adım geldi
Savaşta gerilim tırmanırken Çin'den beklenen adım geldi
09:45
Dugin: İran baskıyı sürdürebilirse birkaç gün içinde zafer kazanacak
Dugin: İran baskıyı sürdürebilirse birkaç gün içinde zafer kazanacak
08:52
Hatay’da düşürülen balistik füzeyle ilgili İran’dan ilk açıklama
Hatay'da düşürülen balistik füzeyle ilgili İran'dan ilk açıklama
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.03.2026 11:45:40. #.0.5#
SON DAKİKA: Edirne'de Helva Sohbetleri Geleneği - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.