Edirne'de Kabe Taşı ve Örtüsüne Yoğun İlgi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Edirne'de Kabe Taşı ve Örtüsüne Yoğun İlgi

Edirne\'de Kabe Taşı ve Örtüsüne Yoğun İlgi
30.05.2026 16:42
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kurban Bayramı'nda Edirne'deki Eski Cami'ye gelen ziyaretçiler, Kabe taşını ve örtüsünü inceledi.

Kurban Bayramı dolayısıyla Edirne'ye gelen yerli ve yabancı ziyaretçiler, tarihi Eski Cami'de bulunan Kabe taşı ile Kabe örtüsünü görmek için camiye akın etti. Vatandaşlar, İslam dünyası için büyük önem taşıyan kutsal emanetleri yakından inceleme fırsatı buldu.

Osmanlı'nın önemli eserlerinden biri olan Eski Cami'de, Kabe'nin inşasında kullanılan ve "Rükn-ü Yemani" olarak bilinen kutsal taşın Türkiye'de bulunan 6 parçasından biri yer alıyor. Mihrap duvarında bulunan taş, özellikle bayram tatilinde camiyi ziyaret eden vatandaşların en çok ilgi gösterdiği bölümler arasında yer aldı. Camiye ilk kez gelen birçok ziyaretçi, görevlilere Kabe taşının yerini sorarak bilgi aldı.

Kabe örtüsü de ziyaretçilerin ilgi odağı oldu

Camide sergilenen ve 1988 yılında Türkiye'ye getirilen saf ipekten Kabe kapı örtüsü de ziyaretçilerin yoğun ilgisini çekti. Yaklaşık 70 kilogram ağırlığında, 6 metre uzunluğunda ve 3 metre genişliğindeki örtü üzerinde Fatiha Suresi başta olmak üzere çeşitli ayetler ve Allah'ın isimleri yer alıyor. Kabe örtüsünün kapı kısmını oluşturan ve "Burka" olarak adlandırılan bölüm, ziyaretçiler tarafından dikkatle incelendi.

"Gençler ecdadın mirasını yerinde görmeli"

Bayram tatili dolayısıyla İstanbul Üsküdar'dan Edirne'ye gelen Yıldıray Çamlıca, tarihi ve kültürel mirasın genç nesillere aktarılmasının önemine dikkat çekerek, "Bayramlarda sadece tatil bölgelerine gitmek yerine ecdadımızın bizlere bıraktığı eserleri de görmeliyiz. Osmanlı'nın nasıl bir miras bıraktığını yerinde görmek gerekiyor. Edirne başta olmak üzere tarihi şehirleri herkesin ziyaret etmesini tavsiye ediyorum. Özellikle gençler geçmişini bilmeli ve bu mirasa sahip çıkmalı" dedi.

Diğer vatandaşlar da tarihi camide bulunan Kabe taşı ile Kabe örtüsünü yakından görmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, bu manevi emanetlerin Edirne'de bulunmasından gurur duyduklarını ifade etti.

Bayram süresince Eski Cami'yi ziyaret eden çok sayıda vatandaşın, hem ibadet ettiği hem de Kabe taşı ile Kabe örtüsünü yakından görmek için camiyi ziyaret ettiği görüldü. - EDİRNE

Kaynak: İHA

Kurban Bayramı, Kültür Sanat, Edirne, Kültür, Yaşam, Cami, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Edirne'de Kabe Taşı ve Örtüsüne Yoğun İlgi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Teknik direktörlük yapan eski futbolcu, 11 dekarlık arazide organik vişne üretiyor Teknik direktörlük yapan eski futbolcu, 11 dekarlık arazide organik vişne üretiyor
Rusya, Ermenistan’dan gelen milyonlarca şişe maden suyunun satışını yasakladı Rusya, Ermenistan'dan gelen milyonlarca şişe maden suyunun satışını yasakladı
Türkiye’de ilk kez üretildi, denizlerin derinliklerine bırakılacak Türkiye'de ilk kez üretildi, denizlerin derinliklerine bırakılacak
Murat Karayalçın’dan ’yeni parti’ açıklaması: Tasfiye olursa düşünülmeli Murat Karayalçın'dan 'yeni parti' açıklaması: Tasfiye olursa düşünülmeli
Kılıçdaroğlu mu Özel mi CHP’deki kriz sonrası ilk anket sonuçları geldi Kılıçdaroğlu mu Özel mi? CHP'deki kriz sonrası ilk anket sonuçları geldi
Ersun Yanal bombayı patlattı Profilini görenler aynı yorumu yapıyor Ersun Yanal bombayı patlattı! Profilini görenler aynı yorumu yapıyor

15:02
Özgür Özel kalabalıkla Anıtkabir’e yürüdü: Bu iktidar yürüyüşünün ilk adımıdır
Özgür Özel kalabalıkla Anıtkabir'e yürüdü: Bu iktidar yürüyüşünün ilk adımıdır
15:01
Ankara’da iki ayrı CHP mitingi Katılım farkı dikkat çekti
Ankara'da iki ayrı CHP mitingi! Katılım farkı dikkat çekti
14:27
Kılıçdaroğlu: Gafilleri koynumda beslediğim için, FETÖ ajanlarını fark edemediğim için beni affedin
Kılıçdaroğlu: Gafilleri koynumda beslediğim için, FETÖ ajanlarını fark edemediğim için beni affedin
14:21
Özgür Özel Güvenpark’ta halka sesleniyor: Bugün iktidar yürüyüşü başlatmanın günüdür
Özgür Özel Güvenpark'ta halka sesleniyor: Bugün iktidar yürüyüşü başlatmanın günüdür
14:11
Tarafını belli eden Mansur Yavaş’ın zor anları Atılan slogan nedeniyle konuşamadı
Tarafını belli eden Mansur Yavaş'ın zor anları! Atılan slogan nedeniyle konuşamadı
14:09
Kılıçdaroğlu, Genel Merkez önünde esti gürledi: Hesap soracağım hesap
Kılıçdaroğlu, Genel Merkez önünde esti gürledi: Hesap soracağım hesap
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.05.2026 16:54:55. #7.13#
SON DAKİKA: Edirne'de Kabe Taşı ve Örtüsüne Yoğun İlgi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.