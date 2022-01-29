Üye Girişi
KEFEK Başkanı Fatma Aksal kadınlarla sepet ördü - Son Dakika

KEFEK Başkanı Fatma Aksal kadınlarla sepet ördü

29.01.2022 16:50

TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu (KEFEK) Başkanı ve AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, Edirne'deki Rumeli Kültür Sanat Akademisi'nin atölyesinde kadınlarla sepet ördü.

TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu (KEFEK) Başkanı ve AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, Edirne'deki Rumeli Kültür Sanat Akademisi'nin atölyesinde kadınlarla sepet ördü.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Kemal Soytürk ile Devecihan Kültür Merkezi'ndeki akademinin sepet atölyesini ziyaret edip kursiyer kadınlarla sohbet eden Aksal, usta öğreticilerden bilgi alarak sepet ördü.

Aksal, gazetecilere, akademide Edirnekari, hüsnühat, süpürgecilik, desenleme, sepet örücülüğü, kispet saraciye, mis sabun, çinicilik ve saray mutfağı atölyelerinde çalışmaların devam ettiğini anlattı.

Kadınların hayatın her alanında yer aldığını belirten Aksal, "Kadınların üretime de istihdama da katılmasını çok önemsiyoruz. Kadınlar nüfusun yarısını oluşturuyor ve olmazsa olmazımız. Tüm kadınlarımıza kurslara katılmalarını tavsiye ediyoruz. El becerileri öğreniyorlar, tabii işin ekonomik boyutu da var, aynı zamanda aile bütçesine katkı sağlıyorlar." dedi.

Kendisinin de ilk kez sepet ördüğünü anlatan Aksal, "Çok marifetli değilim el becerisinde ama usta öğreticilerimiz çok iyi yapıyor. Biraz biz de denedik. Ebru çok dikkatimi çekiyor, inşallah bir gün ebru yapmak istiyorum. Hat sanatı atölyesini de gezdik ama yapabileceğim bir sanat değil, tabii ki o da çok keyifli." diye konuştu.

Usta öğretici Özlem Durmaz da kursa katılan kadınların evlerinde kullanabilecekleri sepetleri yapmayı öğrendiğini, sepetin daha önce kamış ve sazdan yapıldığını, günümüzde bambuyla yaptıklarını aktararak, "Mutfakta meyve, sebze veya bakliyat gibi ürünleri bu sepetlere koyabiliriz. Banyolarda kirli sepeti veya sabun sepeti olarak kullanabiliriz." dedi.

Durmaz, atölyeye katılan ilk grup 12 kadına 128 saat eğitim verileceğini belirtti.

Kursiyerlerden Esin Küçükusta ise hafta boyunca atölye çalışmalarına katıldığını ve çok memnun kaldığını ifade etti.

KEFEK Başkanı Fatma Aksal kadınlarla sepet ördü
KEFEK Başkanı Fatma Aksal kadınlarla sepet ördü
KEFEK Başkanı Fatma Aksal kadınlarla sepet ördü
KEFEK Başkanı Fatma Aksal kadınlarla sepet ördü
KEFEK Başkanı Fatma Aksal kadınlarla sepet ördü
KEFEK Başkanı Fatma Aksal kadınlarla sepet ördü
KEFEK Başkanı Fatma Aksal kadınlarla sepet ördü
KEFEK Başkanı Fatma Aksal kadınlarla sepet ördü

YORUMLAR
500

Milletvekili, Fatma Aksal, Edirne, TBMM, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat KEFEK Başkanı Fatma Aksal kadınlarla sepet ördü - Son Dakika


Hamza Dağ'dan Millet İttifakı'nın oturma düzeni tartışmalarına eleştiri: Daha oturma düzenine karar veremediler, ülkeyi nasıl yönetecekler? Hamza Dağ'dan Millet İttifakı'nın oturma düzeni tartışmalarına eleştiri: Daha oturma düzenine karar veremediler, ülkeyi nasıl yönetecekler?         
18:00
Ali Koç ve Mesut Özil arasındaki tüm ipler koptu, takımdan ayrılabilir Ali Koç ve Mesut Özil arasındaki tüm ipler koptu, takımdan ayrılabilir         
17:56
Sergen Yalçın'dan sevenlerini şaşırtacak geri dönüş! Milli takımın başına geçebilir Sergen Yalçın'dan sevenlerini şaşırtacak geri dönüş! Milli takımın başına geçebilir         
16:47
Haberler.com Özel! İstanbul İl Sağlık Müdürü Kemal Memişoğlu'ndan Ece Erken'in "Ambulans 40 dakikada geldi" iddiasına cevap Haberler.com Özel! İstanbul İl Sağlık Müdürü Kemal Memişoğlu'ndan Ece Erken'in "Ambulans 40 dakikada geldi" iddiasına cevap         
15:54
Özgürlüğü hiç tatmamıştı! 20 yıl zincire bağlı kalan ayı doğaya salındı, yaptığı hareket herkesi kahretti Özgürlüğü hiç tatmamıştı! 20 yıl zincire bağlı kalan ayı doğaya salındı, yaptığı hareket herkesi kahretti         
13:28
Ne yapacak? Abdulhamit Gül'ün istifası sonrası gözler Numan Kurtulmuş'a çevrildi! Ne yapacak? Abdulhamit Gül'ün istifası sonrası gözler Numan Kurtulmuş'a çevrildi!         
13:07
Öleceğini anlayan kanser hastası köpeğin son anları! Kaderini gözyaşlarıyla karşıladı Öleceğini anlayan kanser hastası köpeğin son anları! Kaderini gözyaşlarıyla karşıladı         
10:08
Bakan değişikliğiyle ilgili muhalefette ilk yorum Babacan'dan: Otoriter ittifak! Bakan değişikliğiyle ilgili muhalefette ilk yorum Babacan'dan: Otoriter ittifak!         
10:06
Yıllar önce ilk eşinin ölümüyle yıkılan Hatice'den Ece Erken'e: Bu acıyı yaşamayan bilmez Yıllar önce ilk eşinin ölümüyle yıkılan Hatice'den Ece Erken'e: Bu acıyı yaşamayan bilmez         
10:01
Ünlü modacı Deniz Marşan, 10 günlük sevgilisiyle evlendi Ünlü modacı Deniz Marşan, 10 günlük sevgilisiyle evlendi         
08:41
Adalet Bakanlığına atanan Bekir Bozdağ'ın 15 Temmuz'daki konuşması yeniden hatırlandı: Bomba da atsanız buradayız! Adalet Bakanlığına atanan Bekir Bozdağ'ın 15 Temmuz'daki konuşması yeniden hatırlandı: Bomba da atsanız buradayız!         
08:40
Son Dakika: Adalet Bakanı Abdulhamit Gül istifa etti, yerine Bekir Bozdağ atandı Son Dakika: Adalet Bakanı Abdulhamit Gül istifa etti, yerine Bekir Bozdağ atandı         
08:05
Son Dakika: TÜİK Başkanı Sait Erdal Dinçer görevden alındı, yerine Erhan Çetinkaya atandı Son Dakika: TÜİK Başkanı Sait Erdal Dinçer görevden alındı, yerine Erhan Çetinkaya atandı         
08:03
Biden'den yeni hamle: ABD askerlerini yakın zamanda Doğu Avrupa'daki NATO ülkelerine gönderecek Biden'den yeni hamle: ABD askerlerini yakın zamanda Doğu Avrupa'daki NATO ülkelerine gönderecek         
08:02
Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun eski eşinden ilk paylaşım: Evlatlarımın babası nurlar içinde uyusun Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun eski eşinden ilk paylaşım: Evlatlarımın babası nurlar içinde uyusun         
08:01
Son Dakika: Türkiye'de 28 Ocak günü koronavirüs nedeniyle 210 kişi vefat etti, 93 bin 586 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 28 Ocak günü koronavirüs nedeniyle 210 kişi vefat etti, 93 bin 586 yeni vaka tespit edildi         
20:06
Son Dakika: İran'ın doğal gaz kesintisi nedeniyle sanayi tesislerine uygulanan elektrik kısıtlaması yarın bitiyor Son Dakika: İran'ın doğal gaz kesintisi nedeniyle sanayi tesislerine uygulanan elektrik kısıtlaması yarın bitiyor         
19:32

Son Dakika Haberleri
17:57 Hem de vaka sayılarının 100 bine geldiği zamanda! Bakan Koca, koronavirüsü griple eş tuttu
17:55 Ali Koç ve Mesut Özil arasındaki tüm ipler koptu, takımdan ayrılabilir
17:30 Sevgilisine ilgi gösterdiği için arkadaşının cinsel organı kesip öldüren şüpheliden kan donduran sözler: Evde et kesmiştim, içim daraldı
17:13 Malatya'da kan donduran olay! Annesi ile tartışan babasını gözünden vurarak öldürdü
17:11 Galatasaray'da Domenec Torrent döneminin sonu geldi mi? Efsane isim koltuğu devralmaya geliyor
17:00 Seyir halindeyken araçlarında cinsel ilişkiye giren çiftin başı fena yandı
16:57 Erdoğan'dan Giresun teşkilat başkanına salon tepkisi: Ah başkan ah
16:47 Sergen Yalçın'dan sevenlerini şaşırtacak geri dönüş! Milli takımın başına geçebilir
16:29 Kim bu ünlü çift? Televizyon dünyasının ünlü isimlerinin cinsel ilişki görüntüleri internete sızdı
16:20 6 yılda 6 başkan değişti! Eski TÜİK Başkanı: Böyle bir bağımsızlık olabilir mi?
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.01.2022 18:06:10. #1.12#
SON DAKİKA: KEFEK Başkanı Fatma Aksal kadınlarla sepet ördü - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement