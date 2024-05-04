Edirne'de Kakava-Hıdrellez Şenlikleri renkli görüntülere sahne oldu - Son Dakika
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Kültür Sanat

Edirne'de Kakava-Hıdrellez Şenlikleri renkli görüntülere sahne oldu

Edirne\'de Kakava-Hıdrellez Şenlikleri renkli görüntülere sahne oldu

Edirne'de her yıl düzenlenen Kakava-Hıdrellez Şenlikleri, dans gösterileri, ritim grubu ve Roman müzik topluluğu performanslarıyla renkli bir şekilde gerçekleşti. Yerli ve yabancı turistlerin katıldığı kutlamalar, Kakava ateşinin yakılması ve Kakava ritüelinin icra edilmesiyle sona erecek.

04.05.2024 18:29
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Edirne'de, baharın habercisi olarak kabul edilen ve Romanların renkli kutlamalarına sahne olan Kakava- Hıdrellez Şenlikleri yapılıyor.

Edirne Belediyesince her yıl 4-5 Mayıs tarihlerinde düzenlenen kutlamalar, bu yıl bir gün önce başladı.

Tunca Nehri'nin iki koldan çevrelediği Sarayiçi'nde gerçekleştirilen kutlamalarda dans gösterileri sunuldu, ritim grubu ve Roman müzik topluluğu performans sergiledi.

Yerli ve yabancı pek çok turistin katıldığı kutlamalar renkli görüntülere sahne oldu.

Kocaeli'den gelen Pelin Efendioğlu, AA muhabirine, şenlikleri çok eğlenceli bulduğunu söyledi.

Kutlamalara ilk kez geldiğini belirten Efendioğlu, "Çok güzel bir ortam var. Yarın da Kakava ateşi yanacak. Güzel bir hafta sonu geçiriyoruz." dedi.

İstanbul'dan gelen Onur Korman da şenliklere katılmaktan mutluluk duyduğunu ifade etti.

Kakava ateşi yarın yanacak

Etkinlikler ikinci gün de Sarayiçi'nde devam edecek.

Protokol üyeleri, kortej eşliğinde 15.30'da kutlama alanına gelecek. Edirne Valisi Yunus Sezer, Belediye Başkanı Filiz Gencan Akın ve Çeribaşı Fikri Ocak'ın konuşmalarının ardından Kakava ateşi yakılacak.

6 Mayıs Pazartesi sabaha karşı Kakava ritüeli icra edilecek.

Tunca Nehri'ne dilek atma etkinliğiyle devam edecek kutlamalar, Saraçlar Caddesi'ndeki dans ve müzik performanslarıyla sona erecek.

Kaynak: AA

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Son Dakika Kültür Sanat Edirne'de Kakava-Hıdrellez Şenlikleri renkli görüntülere sahne oldu - Son Dakika

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