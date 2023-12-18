Edirne\'de Konuşan Yazılar Sergisi Sanatseverlerle Buluşuyor

Edirne'de aralarında ünlü hattatların imzasını taşıyan hüsn-i hat eserlerinin de yer aldığı eserler "Konuşan Yazılar" sergisiyle sanatseverlerin beğenisine sunulacak.

Hafız Osman, Mahmud Celaleddin Efendi, Kazasker Mustafa İzzet Efendi, Mehmed Şefik Bey, Yesarizade Mustafa İzzet Efendi, Hasan Rıza Efendi, Hamid Aytaç gibi hattatların eserlerinin yer aldığı sergi 20 Aralık Çarşamba günü saat 11.00'da Deveci Han Kültür Merkezi'nde sanatseverlerin ziyaretine açılacak.

Yıldız Holding İslam Eserleri Koleksiyonu'ndaki seçkilerden oluşturulan sergi, 10 Ocak 2024 tarihine kadar haftanın her günü ücretsiz olarak gezilebilecek.