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Edirne'de Konuşan Yazılar Sergisi Sanatseverlerle Buluşuyor - Son Dakika
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Edirne'de Konuşan Yazılar Sergisi Sanatseverlerle Buluşuyor

Edirne'de ünlü hattatların imzasını taşıyan hüsn-i hat eserlerinin yer aldığı 'Konuşan Yazılar' sergisi, sanatseverlerin beğenisine sunulacak. Sergide Hafız Osman, Mahmud Celaleddin Efendi, Kazasker Mustafa İzzet Efendi ve diğer hattatların eserleri yer alacak. Sergi, 20 Aralık Çarşamba günü Deveci Han Kültür Merkezi'nde ziyaretçilere açılacak ve 10 Ocak 2024 tarihine kadar ücretsiz olarak gezilebilecek.

Edirne\'de Konuşan Yazılar Sergisi Sanatseverlerle Buluşuyor
18.12.2023 - 11:05,  Güncelleme: 11:10
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Edirne'de aralarında ünlü hattatların imzasını taşıyan hüsn-i hat eserlerinin de yer aldığı eserler "Konuşan Yazılar" sergisiyle sanatseverlerin beğenisine sunulacak.

Hafız Osman, Mahmud Celaleddin Efendi, Kazasker Mustafa İzzet Efendi, Mehmed Şefik Bey, Yesarizade Mustafa İzzet Efendi, Hasan Rıza Efendi, Hamid Aytaç gibi hattatların eserlerinin yer aldığı sergi 20 Aralık Çarşamba günü saat 11.00'da Deveci Han Kültür Merkezi'nde sanatseverlerin ziyaretine açılacak.

Yıldız Holding İslam Eserleri Koleksiyonu'ndaki seçkilerden oluşturulan sergi, 10 Ocak 2024 tarihine kadar haftanın her günü ücretsiz olarak gezilebilecek.

Kaynak: AA
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Mustafa İzzet Efendi, Aralık, Edirne, Son Dakika

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