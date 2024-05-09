Edirne'de Sultan 2. Abdülhamid'in Balkan şehirlerine ait fotoğraflar sergisi açıldı - Son Dakika
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Kültür Sanat

Edirne'de Sultan 2. Abdülhamid'in Balkan şehirlerine ait fotoğraflar sergisi açıldı

Edirne\'de Sultan 2. Abdülhamid\'in Balkan şehirlerine ait fotoğraflar sergisi açıldı

Trakya Üniversitesi ev sahipliğinde gerçekleştirilen '2. Balkan Ülkeleri Kütüphaneler Arası Bilgi-Belge Yönetimi ve İş Birliği Uluslararası Sempozyumu' kapsamında Edirne'de Sultan 2. Abdülhamid'in Balkan şehirlerinde çekilmiş 140 fotoğrafından oluşan bir sergi açıldı. Sergi, 19. yüzyılın ikinci yarısından itibaren çekilen ve 360 fotoğrafçının imzasını taşıyan fotoğrafları içermektedir.

09.05.2024 12:36
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Edirne'de, Sultan 2. Abdülhamid'in fotoğraf koleksiyonunda yer alan karelerden oluşan "Fotoğraflarla Balkanlar'da Osmanlı Şehirleri" sergisi açıldı.

Trakya Üniversitesi ev sahipliğinde gerçekleştirilen "2. Balkan Ülkeleri Kütüphaneler Arası Bilgi-Belge Yönetimi ve İş Birliği Uluslararası Sempozyumu" Balkan Kongre Merkezi'nde başladı.

Sempozyumun açılış programının ardından kongre merkezinin fuaye alanında Sultan 2. Abdülhamid döneminde Balkan şehirlerinde çekilmiş 140 fotoğraf ziyaretçilerle buluştu.

Serginin açılışını Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivleri Başkanlığı Dış İlişkiler ve Tanıtım Dairesi Başkanı Cevat Ekici ile Balkan ülkelerinden gelen akademisyenler katıldı.

Açılışın ardından katılımcılar sergiyi gezdi.

Ekici, gazetecilere yaptığı açıklamada, sempozyumun temasına uygun güzel bir sergi hazırlandığını söyledi.

Sultan 2. Abdülhamid'in koleksiyonunda o dönemi yansıtan önemli fotoğraflar yer aldığını belirten Ekici, şunları kaydetti:

"Sempozyum kapsamında Sultan 2. Abdülhamid fotoğraf koleksiyonunda bulunan Balkan şehirlerine ait bazı kareleri burada sergiliyoruz. Sultan 2. Abdülhamid fotoğraf koleksiyonunda yaklaşık 36 bin 500 fotoğraf var, Balkanlarla ilgili 140 fotoğrafı buraya getirdik. Bu fotoğraflar Balkan ülkeleri, Orta Doğu, Avrupa ve hatta Uzak Doğu için ortak bir miras. Bu mirastan gerek internet üzerinden gerek diğer yollarla faydalanmak mümkün. Biz bugün bu fotoğraflardan bir sergi oluşturarak misafirlerimizin beğenisine sunduk. Fotoğraflar 19. yüzyılın ikinci yarısından itibaren çekilmeye başlanmış ve 360 fotoğrafçının imzası var."

Sergi hafta boyunca gezilebilecek.

Kaynak: AA

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Son Dakika Kültür Sanat Edirne'de Sultan 2. Abdülhamid'in Balkan şehirlerine ait fotoğraflar sergisi açıldı - Son Dakika

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