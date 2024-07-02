Edirne'de Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri Sergisi Açıldı - Son Dakika
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Kültür Sanat

Edirne'de Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri Sergisi Açıldı

Edirne'de, Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'ni 60 yıldır fotoğraflayan Sinan Alışkan'ın karelerinin yer aldığı 'Geçmişten Günümüze Kırkpınar Fotoğrafları' Sergisi, Edirne Belediyesi Kent Müzesi'nde açıldı. Sergide, Kırkpınar'ın yapıldığı Er Meydanı'nın 1950'li yıllardaki durumu, dönemin güreş ağaları ve pehlivanları siyah beyaz karelerle görülebiliyor. Belediye Başkanı Filiz Gencan Akın, serginin şehrin tarihi hafızasına miras kalan önemli bir çalışma olduğunu belirtirken, Sinan Alışkan ise Kırkpınar'a olan merakının babasının yönlendirmesiyle başladığını ve uzun yıllar belediyenin Kırkpınar fotoğrafçısı olarak görev yaptığını ifade etti. Sergi hafta boyunca ziyaret edilebilecek.

02.07.2024 10:25
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Edirne'de, Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'ni 60 yıldır fotoğraflayan Sinan Alışkan'ın (77) karelerinin yer aldığı "Geçmişten Günümüze Kırkpınar Fotoğrafları" Sergisi açıldı.

Edirne Belediyesi Kent Müzesi'nde açılan sergide 50'den fazla fotoğraf sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

Sergiyi gezenler Kırkpınar'ın yapıldığı Er Meydanı'nın 1950'li yıllardaki durumunu, dönemin güreş ağaları ve pehlivanları siyah beyaz karelerle görme fırsatı yakaladı.

Belediye Başkanı Filiz Gencan Akın, sergi açılışında, Alışkan'ın arşivinin Kırkpınar'ın tarihine ışık tuttuğunu söyledi.

Sergide kıymetli fotoğrafların yer aldığını belirten Akın, "Şehrimizin tarihi hafızasına miras kalan böyle çalışmalar çok kıymetli. Bu tarz işler hiçbir karşılık beklemeden yapılan çalışmalar. Kırkpınar Yağlı Güreşleri sadece bir spor müsabakası değil aynı zamanda birlikteliğin ve dayanışmanın ruhunu ortaya koyuyor. Kırkpınar'a ev sahipliği yapmaktan gurur duyuyoruz. Bu tarihe sahip çıkmak için çaba sarf ediyoruz." dedi.

Alışkan ise babasının yönlendirmesiyle küçük yaşta Kırkpınar'da fotoğraf çekmeye başladığını ifade etti.

Uzun yıllar belediyenin Kırkpınar fotoğrafçısı olarak da görev yaptığını dile getiren Alışkan, "Bu iş parayla yapılacak bir şey değil. Sevda ve birikim olmadan bu iş yapılamazdı. İlk defa 1958 yılında rahmetli babam belediye başkanlığı yaptığı dönemde beni Sarayiçi'ne götürüp çayıra oturttu. Oradaki yağ benim paçama değdi, halen çıkmıyor. O günden beri bende Kırkpınar merakı oluşmaya başladı." dedi.

Sergi hafta boyunca gezilebilecek.

Kaynak: AA

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Son Dakika Kültür Sanat Edirne'de Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri Sergisi Açıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Edirne'de Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri Sergisi Açıldı - Son Dakika
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