Edirne'de Tarihi Restorasyon Seferberliği - Son Dakika
Üye Girişi
Kültür Sanat

Edirne'de Tarihi Restorasyon Seferberliği

Edirne\'de Tarihi Restorasyon Seferberliği

Edirne, tarihi yapıların restorasyonu ile turizm potansiyelini artırmayı hedefliyor.

26.04.2025 11:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Edirne'de, Valilik himayesinde tarihi ve kültürel yapıların ayağa kaldırılmasına yönelik yapılan çalışmalarla kentin turizm potansiyeli güçlendirilecek.

Tarih ve kültür turizmiyle ön plana çıkan Edirne'de, kaybolmuş ya da yıkık durumdaki kültürel mirasın ihyasına yönelik restorasyon faaliyetleri sürüyor.

Vali Yunus Sezer'in talimatıyla geçen yıl restorasyonuna başlanan Tunca Nehri kenarındaki Gazi Mihal Hamamı, Evliya Kasımpaşa Camisi ve Şeyh Şüceaddin Mescidi'nde titiz çalışmalar yürütülüyor.

Kentin kalbi konumundaki Saraçlar Caddesi'nin tarihi dokuya uygun olarak restorasyonu, "old town (eski şehir)" hüviyetindeki Kaleiçi'nde yer alan konakların ve sokakların ihyası ile Muradiye Mevlevihanesi'nin ayağa kaldırılması kentin zengin kültürel yapısına önemli bir değer katacak.

Öte yandan kentte kullanım dışı pek çok hamam, konak ve tarihi yapının kente kazandırılması için proje hazırlandı.

Türkiye'nin en çok turist çeken şehirlerinden olan Edirne'de yapılan restorasyon hamleleriyle yerli ve yabancı turistlerin kente olan ilgisinin artırılması hedefleniyor.

Pek çok yapı ayağa kaldırılıyor

İl Kültür ve Turizm Müdürü Kemal Soytürk, AA muhabirine, kültür turizminin gelişmesini sağlayacak önemli çalışmalar yapıldığını söyledi.

Valilik öncülüğünde büyük restorasyon projelerinin hayata geçirildiğini anlatan Soytürk, bu çalışmaların yeni turizm alanları oluşturacağını vurguladı.

Soytürk, Osmanlı'ya bir asra yakın başkentlik yapan kentin tarihi ve kültürel yapılarının ayağa kaldırıldığını belirterek şunları kaydetti:

"Yapılacak çalışmalar çok ciddi bir turizm potansiyeli sağlayacaktır. Bu kapsamda erken dönem Osmanlı mimarisini yansıtan Gazi Mihal Hamamı restore ediliyor. Hamamın yanındaki Gazi Mihal Köprüsü ve Gazi Mihal Camisi o bölge ayrı bir turizm destinasyonu haline gelecek. Tunca Nehri kenarındaki yalı camisi özelliğindeki Evliya Kasımpaşa Camisi ayağa kaldırılıyor. Camiden nehre inen 12 merdiven var. Geçmişte Edirne Sarayı'ndan padişah ve beraberindekiler Tunca Nehri üzerinden cuma günleri namaza geliyordu.

Yine Muradiye Camisi bahçesindeki Edirne Mevlevihanesi yeniden ihya ediliyor. Sokak sağlıklaştırma çalışmaları devam ediyor. Edirne, bir bütün olarak ziyaretçilerin 1-2 gün değil, 4-5 gün gezecekleri ve keyif alacakları bir şehir olma yolunda ilerliyor."

Turizm noktaları çeşitlenecek

Edirne Tanıtım ve Turizm Derneği Başkanı Bülent Bacıoğlu ise Edirne'nin tarihi ve kültürel özellikleriyle ön plana çıkan bir turizm kenti olduğunu ifade etti.

Ziyaretçilerin kentte daha fazla kalmasını sağlayacak çalışmalar yapıldığını anlatan Bacıoğlu, tarihi yapıların ihyasının turizm noktalarını çeşitlendireceğini dile getirdi.

Bacıoğlu tarihi ve kültürel mirasın korunmasının önemine dikkati çekerek şöyle devam etti:

"Son yıllarda tarihi şehir bölgesi diyebileceğimiz Kaleiçi'nin turizme kazandırılması için çalışmalar var. Roma döneminden kalma, çok farklı etnik ve dini unsurların yaşatıldı bir bölge. Bu bölgede sivil mimari örneklerinin restorasyonu ve Saraçlar Caddesi'nin olumsuz unsurlardan arındırılması çok önemli.

Tarihi bir cadde olarak ortaya çıkacak. Bu çalışmalar Kaleiçi'ndeki sokak ve caddelere yansıyacak. Kaleiçi bölgesi Roma duvarları, camileri, kiliseleri ve sinagoglarıyla çeşitli kültürleri yansıtan bir yer olacak. Şehrimiz turizm alanında hak ettiği ivmeyi yakalıyor."

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. Reklam Reklamdır
Kaynak: AA

Yerel Yönetim, Kültür Sanat, Turizm, edirne, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Edirne'de Tarihi Restorasyon Seferberliği - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İnsanların can korkusunu paraya çevirmeye çalışanlara ceza yağdı İnsanların can korkusunu paraya çevirmeye çalışanlara ceza yağdı
Pakistan’da bombalı saldırı: 4 güvenlik görevlisi hayatını kaybetti Pakistan'da bombalı saldırı: 4 güvenlik görevlisi hayatını kaybetti
İstanbul’da yıkıldı yıkılacak 1200 bina var İstanbul'da yıkıldı yıkılacak 1200 bina var
Otomobilden indi, eşini görür görmez pompalı tüfekle ateş açtı Otomobilden indi, eşini görür görmez pompalı tüfekle ateş açtı
Fenerbahçeli yıldız Biberovic’in hayali NBA Fenerbahçeli yıldız Biberovic'in hayali NBA
Naci Görür’den İstanbul depremi sonrası 6 maddelik uyarı listesi Naci Görür'den İstanbul depremi sonrası 6 maddelik uyarı listesi
Trump: Kırım, Rusya’da kalacak Trump: Kırım, Rusya'da kalacak
Trump: Çin Devlet Başkanı Şi Jinping ile görüştük Trump: Çin Devlet Başkanı Şi Jinping ile görüştük
Çamaşır deterjanı kapsülünü ısıran 4 yaşındaki kız kör oldu Çamaşır deterjanı kapsülünü ısıran 4 yaşındaki kız kör oldu
İbrahim Tatlıses’in torunları ameliyat masasına yattı, anne Şefkatli son durumu açıkladı İbrahim Tatlıses'in torunları ameliyat masasına yattı, anne Şefkatli son durumu açıkladı
Simav’da peş peşe 3 deprem ’Bir sürü küçük fay var, fırtına yaşanabilir’ uyarısı Simav'da peş peşe 3 deprem; 'Bir sürü küçük fay var, fırtına yaşanabilir' uyarısı

11:39
İnkar etme şansları sıfır Kamera, rüşvet aldıkları anları böyle kaydetti
İnkar etme şansları sıfır! Kamera, rüşvet aldıkları anları böyle kaydetti
10:26
İBB’ye yönelik ikinci operasyonda kamerayı bantla kapatan koruma da gözaltında
İBB'ye yönelik ikinci operasyonda kamerayı bantla kapatan koruma da gözaltında
09:44
İstanbul için ufukta olası bir deprem var mı Naci Görür tartışmalara noktayı koydu
İstanbul için ufukta olası bir deprem var mı? Naci Görür tartışmalara noktayı koydu
07:43
İBB’ye yönelik yeni operasyon 47 gözaltı kararı var
İBB'ye yönelik yeni operasyon! 47 gözaltı kararı var
14:32
Polis uçağı denize çakıldı: 6 güvenlik görevlisi hayatını kaybetti
Polis uçağı denize çakıldı: 6 güvenlik görevlisi hayatını kaybetti
14:27
Bülent Uygun’un acı günü Canından çok sevdiği kızı hayatını kaybetti
Bülent Uygun'un acı günü! Canından çok sevdiği kızı hayatını kaybetti
14:14
Ünlü antrenör açtı ağzını yumdu gözünü Türk futboluna isyan etti
Ünlü antrenör açtı ağzını yumdu gözünü! Türk futboluna isyan etti
14:12
Trump’tan Rümeysa Öztürk açıklaması: Durumdan haberdar değilim
Trump'tan Rümeysa Öztürk açıklaması: Durumdan haberdar değilim
14:10
Fenerbahçe’de ayrılık kapıda Yıldız kaleci İspanya’ya gidiyor
Fenerbahçe'de ayrılık kapıda! Yıldız kaleci İspanya'ya gidiyor
14:09
Sırrı Süreyya Önder’den günler sonra haber var
Sırrı Süreyya Önder'den günler sonra haber var
14:06
Aldatılan koca, karısının sevgilisini arabayla ezerek öldürdü
Aldatılan koca, karısının sevgilisini arabayla ezerek öldürdü
14:03
Lüks marka elektrikli otomobil, şarj esnasında alev alev yandı
Lüks marka elektrikli otomobil, şarj esnasında alev alev yandı
13:59
Juventus’tan Kim Min Jae hamlesi
Juventus'tan Kim Min Jae hamlesi
13:58
Simav’da peş peşe 3 deprem ’Bir sürü küçük fay var, fırtına yaşanabilir’ uyarısı
Simav'da peş peşe 3 deprem; 'Bir sürü küçük fay var, fırtına yaşanabilir' uyarısı
13:52
İbrahim Tatlıses’in torunları ameliyat masasına yattı, anne Şefkatli son durumu açıkladı
İbrahim Tatlıses'in torunları ameliyat masasına yattı, anne Şefkatli son durumu açıkladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.04.2025 12:39:51. #7.11#
SON DAKİKA: Edirne'de Tarihi Restorasyon Seferberliği - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.